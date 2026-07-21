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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | Для штурмовиков и пехоты крайне нужны зарядные станции, старлинки и генераторы: бойцы просят о помощи

Помощь военным
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Я очень прошу вас, люди, прислушайтесь!!

Вражеские войска продвигаются в районе Константиновки и в Покровском направлении.

Бесконечные штурмы врага и кровопролитные бои.

Наши бойцы очень просят о помощи!!

Люди, мы понимаем, что всем тяжело, но тем, кто на фронте, гораздо тяжелее.

Для штурмового подразделения и пехоты крайне необходимы:

Зарядные станции – 4

Старлинки – 6

Генератор – 2 и детектор дронов – 2.

Всего требуется 345 000 грн.

Ребята, 5-20-100 грн, кто как может!!

На карту поставлена жизнь наших защитников.

Купили и уже отправили на фронт:

Помощь ВСУ

Дроны – 3800 евро

Зарядные устройства – 35 000 и 42 500 грн

Зарядные станции – 80 000 грн

Очки для пилотов – 36 200 грн

Генератор – 40 000 грн

Рация – 28 800 грн

Помощь ВСУ

Спасибо всем за каждую гривну!

Ребята, прислушайтесь и, пожалуйста, помогите.

PayPal – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банк:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты:

5375 4112 0025 4253

Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
Помощь ВСУ
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