Блог | Для штурмовиков и пехоты крайне нужны зарядные станции, старлинки и генераторы: бойцы просят о помощи
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Я очень прошу вас, люди, прислушайтесь!!
Вражеские войска продвигаются в районе Константиновки и в Покровском направлении.
Бесконечные штурмы врага и кровопролитные бои.
Наши бойцы очень просят о помощи!!
Люди, мы понимаем, что всем тяжело, но тем, кто на фронте, гораздо тяжелее.
Для штурмового подразделения и пехоты крайне необходимы:
Зарядные станции – 4
Старлинки – 6
Генератор – 2 и детектор дронов – 2.
Всего требуется 345 000 грн.
Ребята, 5-20-100 грн, кто как может!!
На карту поставлена жизнь наших защитников.
Купили и уже отправили на фронт:
Дроны – 3800 евро
Зарядные устройства – 35 000 и 42 500 грн
Зарядные станции – 80 000 грн
Очки для пилотов – 36 200 грн
Генератор – 40 000 грн
Рация – 28 800 грн
Спасибо всем за каждую гривну!
Ребята, прислушайтесь и, пожалуйста, помогите.
PayPal – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на банк:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты:
5375 4112 0025 4253