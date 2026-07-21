Легендарный участник шоу "Танцуют все" вернется в программу в роли судьи: почему его имя известно во всем мире

После 10-летнего перерыва культовое шоу "Танцуют все" возвращается на экраны. Sweet.tv объявил первого судью нового сезона – им станет один из самых известных украинских стрит-танцоров, чемпион мира по хип-хопу и бывший участник проекта Максим Оробец.

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Новый сезон станет полным перезапуском легендарного шоу, сообщили OBOZ.UA в пресс-службе проекта. Для Максима Оробца это возвращение имеет особое значение. Еще в 2010 году он стал одним из самых ярких участников третьего сезона "Танцуют все", войдя в двадцатку лучших танцоров страны.

К тому моменту он уже был мастером спорта международного класса и четырехкратным чемпионом мира по фитнесу, но решил оставить спортивную карьеру ради танца, осуществив детскую мечту.

Сам хореограф убежден, что главная задача нового сезона "Танцуют все" – найти тех, кто только начинает свой путь.

"Для меня это было яркое начало, и это возрождение легендарного шоу станет ярким началом для многих танцоров. Я прошел все ступени индустрии: был танцором, педагогом, хореографом и организатором крупнейших танцевальных мероприятий. Поэтому моя суперсила – видеть еще скрытый и не до конца раскрытый талант. Поэтому у нас засияет много звездочек. Я могу их увидеть", – поделился новый судья.

Новый сезон "Танцуют все" создается в партнерстве с Superhumans Center, а одной из главных идей проекта станет инклюзивность и равные возможности для всех талантливых людей. Более того, уже открыт кастинг на участие в шоу.

Победитель нового сезона получит главный приз – 500 тысяч гривен.

Профессиональный путь Максима Оробца

В последующие годы Оробец стал одним из самых авторитетных представителей украинской street dance-сцены. Он выиграл более 500 танцевальных батлов, основал собственные танцевальные школы, создал ведущие платформы для развития стрит-данса в Украине, а также работал хореографом масштабных постановок, в частности на шоу "Майданс".

Мировое признание пришло к танцору в 2021 году. Вместе с Юджином Кулаковским и Даниилом Черновым в составе коллектива Minimalists он стал первым в истории украинцем, победившим на престижном World Hip Hop Dance Championship в США. До этого украинские танцоры десять лет подряд участвовали в чемпионате, однако высшую награду завоевали только тогда.

Несмотря на то, что в полуфинале украинская команда потеряла часть баллов из-за использования жеста, который судьи сочли недопустимым, танцорам все равно удалось опередить соперников из почти 40 команд своей категории.

"В чемпионате принимали участие представители из 87 стран, а в нашей категории было около 40 команд. Сначала мы прошли в полуфинал, то есть в десятку, чему мы действительно обрадовались и удивились, ведь это впервые в истории Украины, и вообще впервые Украина вышла в финал, не говоря уже о победе", – рассказывал Оробец после чемпионата.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Sweet.tv объявил дату премьеры "Фабрики звезд" и начало продажи билетов на съемки. Оценивать таланты и выбирать будущих звезд будет тройка профессионалов украинского шоу-бизнеса и команда проекта. В каждом выпуске к ним присоединится четвертый судья – приглашенный гость, который будет меняться от эпизода к эпизоду в зависимости от тематики выпуска.

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