От тяжелой болезни умер заслуженный артист Украины и звезда Евровидения, которому помогала вся страна

Ночью 21 июля остановилось сердце заслуженного артиста Украины и солиста балета "Жизнь" Александра Гарбарчука. Танцор, который вместе с певицей Русланой зажег сцену Евровидения во время победного выступления в 2004 году, умер от тяжелой болезни – рака желудка.

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Трагическую новость сообщила певица на своей личной странице в Facebook. Звезда опубликовала несколько архивных снимков с Гарбарчуком и подчеркнула: он навсегда останется в ее сердце.

"От нас ушел наш Саша Гарбарчук... Никакие слова не способны описать, что он для меня значит. Друг, с которым мы объездили весь мир, с которым мы дали сотни, если не тысячи, концертов, который стоял со мной на сцене Евровидения. Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотичный, энергичный, вдохновленный – таким он был и таким навсегда останется в наших сердцах. Боль такая, что сейчас трудно даже дышать. Я сочувствую его жене Наде, детям, брату и всей семье", – написала Руслана.

Ужасную новость подтвердили и в театре танца "Жизнь". Там подчеркнули, что Александр Гарбарчук присоединился к коллективу совсем юным, а благодаря усердному труду вырос в настоящего мастера. По словам коллег танцора, который в 2018 году был удостоен звания Заслуженного артиста Украины, он до последнего мужественно боролся с ужасной болезнью, ведь невероятно сильно хотел жить.

О страшном диагнозе Александра Гарбарчука стало известно в 2021 году. Тогда в соцсетях театра "Жизнь" сообщили, что у артиста обнаружили рак желудка, поэтому ему требуется немедленная операция и длительное лечение. Коллеги танцора организовали благотворительный сбор средств, и вся страна присоединилась к оказанию помощи.

Во второй раз страшная болезнь напомнила о себе в июне этого года. Александр Гарбарчук попал в больницу, а в коллективе вновь призвали украинцев помочь ему в борьбе за жизнь финансово, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

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