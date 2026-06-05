'Он уже старый': россиянин Гассиев высказался о реванше с Усиком

Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) не ставит себе цель провести реванш с Александром Усиком (25-0, 16 КО), которому он разгромно проиграл летом 2018 года. Россиянин при этом отметил, что украинский боксер сейчас может принимать любые решения о своей карьере.

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Об этом Гассиев заявил в интервью YouTube-каналу Talk Sport Boxing. Представитель страны-агрессорки также заговорил о том, что перфоманс Усика в бою с Рико Верховеном (1-1, 1 КО) продемонстрировал якобы старение украинского суперчемпиона, который испытал трудности против кикбоксера.

"Конечно, если бы была возможность провести реванш с Усиком, это было бы здорово. Но это не моя цель или большая мечта. Потому что он уже старый, у него, конечно, есть какие-то травмы и, возможно, проблемы со здоровьем. Прямо сейчас Усик находится на этом уровне, что может хоть завтра проснуться и сказать всем спасибо, чтобы уийти и проводить больше времени со своей семьей. Он сейчас как босс и может делать все, что хочет", – сказал Гассиев.

Ранее этот россиянин назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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