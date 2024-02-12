'Он и раньше жаловался': промоутер Фьюри обвинил Усика в нытье

Британский промоутер Фрэнк Уоррен выступил с нелепым обвинением в адрес Александра Усика (21-0, 14 КО). Представитель Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), с которым украинец подерется 18 мая за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, упрекнул нашего соотечественника в том, что тот якобы симулирует грязные удары соперников.

Об этом Уоррен заявил в интервью Sky Sports. Промоутер Цыганского короля, как называют британца, выразил уверенность в том, что Усик очень плохо справляется с ударами по корпусу, а поэтому, как это было в поединке против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), пытается влиять на рефери ради перерыва в бою.

"Усик и раньше жаловался и ныл, когда ему попадали по корпусу. Теперь ему предстоит подраться с парнем, который умеет использовать любую слабость. Усик часто так делает, он ноет перед рефери. У него уже были проблемы с ударами по корпусу. Это будет происходить до тех пор, пока рефери не продемонстрирует свой авторитет. Сейчас я уверен в Тайсоне еще больше, чем это было до боя Усика с Дюбуа", – сказал Уоррен.

Изначально бой Усика и Фьюри планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

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