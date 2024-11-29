'Не понимаю его желания': экс-чемпион мира из РФ рассказал, чем закончится реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд не видит особых шансов у Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) победить Александра Усика (22-0, 14 ко) в реванше 21 декабря. По мнению россиянина, британский боксер не блещет стабильностью, а его результаты зависят от настроения.

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Об этом Дрозд заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Представитель РФ отметил, что ожидает такого же течения боя, как это было в первом противостоянии боксеров в середине мая, а Фьюри будет иметь шанс на успех только в том случае, если хорошо подготовится и будет мотивирован.

"С интересом буду смотреть этот поединок. Жду высокий уровень бокса в исполнении двух первоклассных бойцов. А насчет шансов – для меня фаворитом является Усик. Фьюри – человек настроения, он нестабилен. Я не понимаю его желания реваншироваться. Конечно, если он будет усиленно тренироваться и находиться в хорошем настроении, то шансы у него будут. Но, как я сказал, Фьюри нестабильный – сегодня может быть так, а завтра совершенно по-другому. Мне кажется, картина боя будет точно такая же, что и в прошлый раз", – сказал Дрозд.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединим все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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