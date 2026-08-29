Планируется ли уменьшение верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет: Палиса ответил

По состоянию на конец августа 2026 в Украине пока не рассматривается вопрос о снижении максимального мобилизационного возраста. Пока что будет продолжаться призыва на службу военнообязанных мужчин возрастом до 60 лет.

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В то же время необходимо внедрение четко определенных сроков военной службы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса на встрече с журналистами, где присутствовала команда OBOZ.UA.

Что происходит с мобилизацией

Представитель Офиса президента подчеркнул необходимость внедрения четко определенных сроков военной службы. По его словам, эту инициативу полностью поддерживает президент Владимир Зеленский. Также он почеркнул, что в настоящее время продолжается поиск оптимального формата для реализации этих инициатив.

"Что касается уменьшения верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет, я ничего не слышал. Пока таких планов, насколько мне известно, нет", – отметил Палиса.

Палиса также добавил, что стратегической целью государства должно оставаться построение профессиональной контрактной армии, к которой Украина должна постепенно переходить.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнул, что мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается. Там отметили, что женщины могут вступать в Силы обороны только добровольно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят изменения в системе мобилизации, которые могут касаться призывного возраста. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в настоящее время ведутся соответствующие обсуждения, но не уточнил, речь идет о повышении или о снижении возрастного порога.

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