'Не нужно занижать шанси': экс-чемпиона мира разозлили прогнозы на Усика в бою с Фьюри

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Крис Алгиери разозлился из-за постоянных сомнений экспертов и аналитиков в возможностях Александра Усика (21-0, 14 КО) победить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бывший боксер также призвал самого британца сосредоточиться на своей цели и серьезно воспринимать соперника.

Об этом Алгиери заявил в интервью YouTube-каналу ProBox TV, пишет портал Boxing News 24. По мнению американца, своими выступлениями на профессиональном ринге украинский объединенный чемпион доказал свой высокий класс и умение противостоять любым соперникам.

"Сейчас перед Тайсоном Фьюри стоит Александр Усик, очень мотивированный и очень разозленный. Александр Усик. Этого парня до сих пор ни разу никто не побил. Люди спрашивают, чем он так хорош. Он хорош в победах. Он не знает, как проигрывать. Это то, чему Тайсону Фьюри нужно посвятить себя. Ему нужно перестать говорить о своих будущих планах. Ему стоит сосредоточиться на сопернике, который стоит следующим на его пути. Не нужно занижать шансы Александра Усика в этом бою", – сказал Алгиери.

Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке. А Всемирный боксерский совет (WBC) готовит революционное решение по бою.

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