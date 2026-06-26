"Проверяем по каждой фамилии": Зеленский анонсировал новые обмены пленными. Видео

Украина продолжает возвращать своих граждан из российского плена. Президент Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись ещё 160 украинских военных, а также анонсировал следующие этапы обменов, подчеркнув, что власти работают над возвращением каждого пленного.

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Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

Домой вернулись еще 160 украинских защитников

По словам Зеленского, почти все освобожденные военнослужащие находились в российском плену еще с 2022 года.

Среди них – защитники Мариуполя, "Азовстали", защитники Донецкой области, а также военные, выполнявшие боевые задачи на Запорожском, Киевском и Сумском направлениях.

Президент подчеркнул, что Украина не прекращает работу по возвращению всех своих граждан, которые остаются в российском плену.

"Мы должны вернуть каждого и каждую — и военных, и гражданских, — кто до сих пор находится в российском плену. Проверяем по каждой фамилии", — заявил Зеленский.

В этом году уже освободили почти 1600 украинцев

Глава государства сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена уже более 9500 человек.

Только с начала этого года удалось освободить 1596 украинцев.

По словам президента, в ближайшее время ожидаются новые этапы обменов.

Зеленский также поблагодарил переговорную группу, занимающуюся организацией обменов, и украинских военных, которые пополняют обменный фонд.

"Наша наступательная активность на фронте и отражение российских штурмов — это возможность, в том числе, вернуть наших из России", – отметил он.

Зеленский подчеркнул важность поддержки освобожденных

Президент отдельно поблагодарил всех, кто помогает военным после возвращения из плена.

По его словам, не менее важными, чем само освобождение, являются реабилитация, лечение, психологическая адаптация и решение социальных вопросов.

"Адаптация, необходимое лечение, решение социальных вопросов – все это важно, и должна быть неравнодушие, должна быть поддержка", – подчеркнул глава государства.

О чем еще сказал президент

Зеленский сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко уже вернулась в Киев после Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

По итогам мероприятия Украина заключила 160 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро. Значительная часть договоренностей касается энергетики и восстановления украинских регионов.

Президент также сообщил о подготовке к ряду международных мероприятий, в частности к саммиту НАТО в Анкаре и двусторонним встречам с партнерами.

По его словам, одним из ключевых приоритетов Украины остается укрепление противовоздушной обороны. Речь идет прежде всего о поставках систем противоракетной обороны, ракет к ним, а также о реализации совместного европейского проекта по производству антибаллистических систем.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что украинские дальнобойные средства поражения продолжают наносить удары по военным объектам России.

"Дальнобойные и среднедальнобойные меры Украины полностью реализуются. Это наши справедливые ответы России за эту войну", — отметил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования войны.

По его словам, Киев передал свои предложения как ключевым международным партнерам, так и странам, поддерживающим контакты с Кремлем.

"Россия должна унести эту войну с собой из Украины – нам война не нужна. Украина выдвинула предложения как ключевым партнерам, так и друзьям Путина, которые слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Нужно, чтобы Россия сделала этот шаг к миру", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня Украина и Россия провели 76-й обмен пленными. Домой вернулись 160 украинских защитников, которые находились в плену с 2022 года.

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