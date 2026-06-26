После каждого чемпионата мира мы узнаем, какой он состав символической сборной мира, сколько забитых мячей на счету лучшего бомбардира, кто он лучший игрок. Друзья, OBOZ.UA знакомит вас с лучшими игроками чемпионатов мира разных годов. Сегодня продолжим это делать.

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ЧМ-1978. Аргентина

95 стран-членов ФИФА включились в борьбу за 22 путевки финального турнира. Две сборные – ФРГ, чемпион мира 1974 года, и Аргентины, страны-организатора, – были освобождены от отборочных игр.

Европа в финальном турнире получила восемь мест. В четырех матчах отборочного турнира в составе сборной СССР, которую тренировал Никита Симонян, выступали украинцы Дегтярев ("Шахтер"), Коньков, Трошкин, Онищенко, Блохин, Буряк, Матвиенко (все – "Динамо").

1 июня на столичном стадионе "Ривер Плейт" сборная ФРГ, чемпион мира, и сборная Польши, действующий бронзовый призер, открыли 11-й чемпионат мира. 78 тысяч болельщиков забитых мячей не увидели.

25 июня вся Аргентина жила одним матчем. В финале встретились сборная Аргентины и Нидерландов. Основное время матча закончилось вничью – 1:1. Второй раз в истории чемпионатов понадобилось дополнительное время. Хозяева первенства забили дважды и победили – 3:1, впервые завоевав золотые медали. Лучшим игроком был признан аргентинец Марио Кемпес. Впервые на чемпионатах был установлен приз лучшего футболиста – золотой кубок. Кемпес стал его обладателем. Он же был лучшим в споре бомбардиров, забив 6 мячей.

Поиграв один сезон в ведущем клубе Аргентины – "Аргентинос Хуниорс", он в 1976 году подписал контракт с испанской "Валенсией", в которой выступал много лет. За сборную Аргентины Кемпес выступал с 1973-го по 1982 год, провел 45 матчей и забил 17 голов. В 1978 году был признан лучшим футболистом Южной Америки.

ЧМ-1986. Мексика

На участие в чемпионате было подано рекордное количество заявок – сборные 121-й страны изъявили желание бороться за Кубок мира. Чемпион мира, сборная Италии, и команда страны-организатора, команда Мексики, попали в финальный турнир без отбора.

Европа получила в финальной группе 12 мест. Матч-открытие между сборными Италии и Болгарии на стадионе "Ацтека" в Мехико завершился вничью – 1:1.

В игре за бронзовые медали французы в дополнительное время забили два мяча в ворота бельгийцев и победили – 4:2. Спустя 28 лет сборная Франции вновь стала третьей на чемпионате мира.

114 тысяч зрителей собрал 29 июня финальный матч между Аргентиной и ФРГ. За несколько минут до финального свистка аргентинцы сумели забить победный мяч – 3:2. Сборная Аргентины стала двукратным чемпионом мира. Лучшим футболистом – обладателем "Золотого мяча" – стал капитан чемпионов Диего Марадона.

О Диего впервые заговорили на юниорском чемпионате мира в 1979 году, который проходил в Японии. После чемпионата мира начавший свой путь в футбольном клубе "Аргентинос Хуниорс" из Буэнос-Айреса Диего переезжает в Европу. Вначале в "Барселону", а затем, после трехгодичного контракта, отправляется в Неаполь. В 1987 году его клуб "Наполи" впервые выиграл чемпионат и Кубок Италии. И в этом большая заслуга Марадоны – его высокое индивидуальное мастерство было подчинено интересам команды, капитаном которой он был.

В сборной Аргентины Марадона дебютировал в 1977 году. В составе национальной команды провел 54 матча, забил 23 мяча.