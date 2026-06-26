Несколько важных тезисов

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1. Контакты между Минском и Киевом были и есть. Прямые. Иначе, без них было бы невозможно

а) возвращение граждан Украины через переход в Брестской области (на Волынь). Речь идет о людях, которые оказались в РФ, зачастую без документов. Для того чтобы они – попали в Беларусь, спокойно ожидали выдачу документа на возвращение (от посольства Украины), поехали на формально закрытый переход и вернулись домой – необходимы рабочие контакты. И речь идет не о десятках и даже не сотнях людей в год.

б) Обмены которые проходят через Гомельскую область. Тут тоже контакты. И кейс с вывозом политических заключенных из Беларуси в Украину говорит о прямых контактах, не через Москву. Но тут уже парафия спецслужб.

в) Факт того, что после атаки на автобус с детьми в Брянской области Лубинец сразу "связался с Минском" говорит о налиличие рабочего канала.

г) Советую посмотреть расследование Ткача "Волонтер на Ламборджини". Там есть очень интересный пассаж насчет поездок в Беларусь.

д) В конце концов, работа посольства тоже канал коммуникации.

Это только то, что можно говорить публично (то есть существуют публичные факты либо процессы, невозможные без контактов).

Таким образом встреча могла быть. И говорили не только о ретрансляторах – думаю, что это очевидно. Теперь о "не только" пару слов. Вопрос лишь на каком уровне – то есть статус персоны, которая представляла Зеленского.

2. Украина сознательно поднимает ставки в диалоге с Беларусью. Что логично, учитывая:

а) Американский переговорный трек и то, как Польша, поднимая ставки начала вплетать свои интересы и фактически создала свой трек (напомню, что результаты – прекращение миграционного кризиса, стабилизация границы, возвращение (обмен) А. Пачобута и еще нескольких важных для Польши людей). Поляки просто поняли, что если договариваться будут "через из голову", не факт что договаривающиеся стороны вспомнят о претензиях Варшавы.

б) Кроме польского трека возможно возникновение Литовского (тут "подготовительная работа" Вильней была проведена аж до настойчивой просьбы к Тихановской переехать в другую страну). И даже французского, учитывая звонок Макрона и возможный (тут тоже со слов Лукашенко) приезд посланника.

в) Переговорный трек о завершении войны. Тот самый план, который вначале был из 28 пунктов, сегодня из 20. По факту американский. Давайте вспомним, что там есть пункт про 100 млрд рос. активов, которые будут инвестированы в восстановление под управлением США. Давайте вспомним и п. 27 из первоначального плана (или 19, если не ошибаюсь, из теперешнего), что важную роль в восстановление и контроле над соблюдение договорённостей будет играть "Совет Мира" Трампа. А Беларусь... среди учредителей данного Совета. И если ничего не делать, то после подписания таких соглашений Лукашенко получает доступ на украинский рынок не как соагрессор (с компенсацией вреда) а как "миротворец", член трампоского "Совета Мира".

г) Учитывая калийную сделку с Беларусью, США уже начинает осторожно давить в вопросах транзита беларуских товаров. К сентябрю-октябрю, когда заключаются контракты на сл. год, давление может усилиться кратно.

На этом снова вспоминаем польский механизм. Напомню, что он включал заявления о военной опасности, общую радикализацию риторики, ультиматумы и даже перекрытие границы.

Украинский трек начался осенью – как раз в момент появления "мирного плана" с упомянутым Советом Мира. Возможно, совпадение. Но дальше события развиваются по "польскому конспекту". Возможная цель – вынос на отдельный трек комплекса претензий Киева к официальному Минску. Чтобы они не были "оставлены за скобками" в противном случае.

Сюда же добавляем фактор момента: есть США, есть ЕС. Есть даже КНР – Пекину надоела "игра Минска в войнушку с соседями". Обратите внимание - миролюбивые заявление из уст Лукашенко посыпались в момент прилёта в Беларусь зампредседателя КНР. Есть и страх Лукашенко перед потерей власти либо неконтролируемым транзитом (а к транзиту в Беларуси готовятся серьезно – нормативная база принята, сейчас дошлифовывается).

Одним словом, удачный момент. В этот момент Киев начинает давить. При этом ни в Киеве ни в Минске желания повоевать нет. Есть в Москве желание сделать Лукашенко еще более токсичным. Включая новый виток конфликтов с соседями. А на украинском направлении - столкновения с оружием.

Ситуация "на тонкого". Но она может дать многое. Поэтому, если возвращаться к словам Лукашенко о "посланниках Зеленского", вполне могли быть. И вполне могли быть люди серьезные. Где обсуждаемые вопросы явно выходили за пределы отключения от электропитания нескольких вышек МТС-Беларусь, построенных у границы.