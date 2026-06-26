Российский лидер, выступая на собрании выпускников военных вузов, "выставил себя в дурном свете, как вдова унтер-офицера", заявив на очередном собрании новой группы офицеров – потенциальных жертв его преступной политики, что они "решают задачи в ходе СВО – освобождают наши исторические земли…"

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То есть, снова заговорили об "исторических землях". Не о государствах, не о международном праве, а о псевдоюридическом бреде, которым пытаются оправдать акт агрессии и попытки аннексии территории суверенной Украины.

Почему это полный бред с точки зрения права?

В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли". Границы и суверенитет основаны на нормах Устава ООН, принципах нерушимости границ и самоопределения народов, а любые попытки силового пересмотра под лозунгами "восстановления исторической справедливости" считаются агрессией и нарушением международного права. Следовательно, российская риторика о "возвращении исторических земель" юридически ничтожна и не имеет никакой правовой силы.

Вторжение России в Украину является прямым и грубым нарушением фундаментальных норм современного мирового порядка.

Почему ссылки на "исторические земли" являются незаконными:

Во-первых, это – нарушение Устава ООН: статья 2(4) Устава ООН строго запрещает угрозу силой или её применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Никакие исторические мифы или претензии не могут отменить эту норму.

Во-вторых, это отрицание принципа нерушимости границ: Хельсинкские соглашения 1975 года и международное право основаны на признании действующих, официально установленных границ. Украина и Россия официально делимитировали свою общую границу в Договоре об украинско-российской государственной границе 2003 года, который РФ ратифицировала и обязалась соблюдать.

В-третьих, это открытое пренебрежение запретом на аннексию: международное право категорически запрещает захват территорий с помощью силы. Оккупация и попытка аннексии украинских областей под предлогом "исторического права" квалифицируются Генеральной Ассамблеей ООН как акт агрессии.

В-четвертых, это попытка прикрыть историей принадлежности тех или иных земель к разным государствам намерение переписать современные правила и нормы: современный правопорядок ставит на первое место волю людей, проживающих на территории сейчас, а не то, кому эта земля принадлежала столетие назад. В 1991 году народ Украины (включая Крым и Донбасс) на законно организованном всеукраинском референдуме абсолютным большинством голосов выбрал независимость, что было официально признано мировым сообществом и самой Россией.

В-пятых, Международный Суд ООН (высший судебный орган в мире) ещё в марте 2022 года вынес постановление, которым обязал Россию немедленно прекратить военные операции. Генеральная Ассамблея ООН в многочисленных резолюциях (в частности, ES-11/1 и ES-11/4) четко осудила действия РФ, назвала их агрессией, подтвердила суверенитет Украины в её международно признанных границах 1991 года и признала российские аргументы полностью безосновательными.

Так что свои байки об "исторических землях" приберегите на то время, когда будете не потерять Калининградский анклав (Кенигсберг в Восточной Пруссии), который, по логике российского лидера, является историческими землями Германии.