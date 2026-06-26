До Чарльза III-го такого никто не делал: сколько зарабатывает один из самых богатых королей мира

Король Великобритании Чарльз III и его старший сын, принц Уэльский Уильям, раскрыли свои доходы, нарушив многовековую традицию и став первыми английскими монархами, которые пошли на такой шаг. Из их налоговых документов стало известно, какие колоссальные частные доходы приносят высшим представителям династии Виндзоров их земельные владения.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Речь идет как о родовых поместьях британской короны, так и о государственном содержании главной семьи королевства.

Откуда берет деньги королевская семья

Ланкастерское герцогство

Уникальное частное поместье площадью 40 000 акров, принадлежащее правящему монарху еще с 1399 года, является главным источником личного обогащения британского монарха. Включает более 40 тыс. акров земли в Англии и Уэльсе. За 2024–2025 налоговый год король Чарльз III получил в виде дивидендов рекордные 26,5 млн фунтов стерлингов (более $34 млн).

Из этих коммерческих поступлений монарх добровольно уплатил в государственный бюджет 12,9 млн фунтов в виде налога на доходы и прирост капитала (что превышает показатель предыдущего года, когда его налоговый чек составил 11,7 млн фунтов).

Герцогство Корнуолл

В свою очередь, финансовое благосостояние наследника престола, принца Уильяма, обеспечивает поместье на юго-западе Англии, охватывающее около 130 тыс. акров земли. Хотя точная сумма годового дохода принца в документе не указана, размер его налоговых выплат свидетельствует о многомиллионных доходах. Также отмечается, что он "уплачивает самую высокую ставку налога на доходы со всех своих личных поступлений" — за 2024–2025 годы эта сумма достигла 7,76 млн фунтов стерлингов.

Выплаты от государства

Все активы короля – от средневековых замков и элитной недвижимости до речных русел – делают его одним из самых богатых людей планеты. В дополнение к герцогствам (по сути, частным бизнес-империям) официальная деятельность семьи финансируется за счет отдельных государственных поступлений.

В частности, вся королевская семья получает от правительства суверенный грант. Выплата формируется как четверть от чистой прибыли холдинга Crown Estate и освобождена от налогов. Она составляет:

2025 год – 137,9 млн фунтов;

2026 год – 99,9 млн фунтов.

Такое резкое сокращение финансирования связано с завершением масштабной 10-летней реконструкции Букингемского дворца, поэтому теперь содержание короны обойдется британским налогоплательщикам дешевле. Но обнародованные отчеты показывают, что благодаря огромным доходам от личных герцогств король и его преемник вряд ли почувствуют этот дефицит.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что американский бизнесмен Илон Маск официально стал первым в мире триллионером. Это стало возможным после того, как его космическая компания SpaceX провела историческое первичное публичное размещение акций (IPO), привлекая рекордные 75 миллиардов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!