Больше не чемпион: Усик отказался от всех своих поясов

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) принял решение отказаться от всех своих титулов. Украинский боксер подчеркнул, что делает пояса вакантными, а это позволит побороться за них всем другим представителям королевского дивизиона.

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Соответствующее заявление Усик сделал на видео, которое опубликовал на странице в социальной сети Instagram. 39-летний уроженец временно оккупированного Симферополя добавил, что не собирается уходить с профессионального ринга, но готовится к своей завершающей странице в боксе.

"Роднульки, всем добрый день! Сегодня пятница, хорошая погода и отличный день, чтобы сказать о том, что я хочу освободить все свои пояса, которыми я сегодня владею, сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди, могли побороться за них. Друзья, я оставляю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня есть Last Dance. Хочу поблагодарить всех. С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всем поблагодарить и сказать: дальше – больше. Слава Богу за все! Слава Украине!" – прокомментировал решение Усик.

Наш соотечественник владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). В минувшем году его вынудили отказаться от титула чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

23 мая нынешнего года Усик победил техническим нокаутом Рико Верховена (1-1, 1 КО). После этого WBC поставил украинцу ультиматум и назначил обязательного соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин не исключил, что украинский боксер может немедленно завершить профессиональную карьеру.

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