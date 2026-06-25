Украинцам продавали игрушки со свинцом и мобильные "зарядки"-убийцы: как проверить товар на токсичность

Ежегодно Украина импортирует товаров на миллиарды гривен, и некоторые из них представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. Под особой угрозой оказались дети, ведь значительная часть опасной продукции – это товары для детей.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Контроль над рынком непищевых товаров там назвали одним из важнейших инструментов обеспечения безопасности граждан, особенно когда речь идет о подрастающем поколении.

"Эффективный рыночный надзор является важной составляющей системы защиты прав потребителей. Выявление и изъятие из оборота продукции, не соответствующей установленным требованиям, – в центре внимания Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов. Особое внимание мы уделяем продукции для детей, ведь даже на первый взгляд обычные вещи могут представлять серьезную угрозу из-за содержания опасных веществ или несоответствия требованиям безопасности", – заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Токсичные товары могут быть в каждом доме

Среди сотен запрещенных к продаже товаров можно найти как предметы быта, электротехнику, так и детские игрушки. В частности:

детский светильник-ночник с опасным содержанием кадмия и свинца;

музыкальный игрушечный телефон, который может вызвать отравление свинцом у ребенка;

игрушечный набор для купания, содержащий токсичные фталаты, наносящие вред развитию и гормональной системе;

игрушечный пулемёт для мыльных пузырей, содержащий кадмий и свинец;

профессиональный фен для волос, который может загореться или ударить током из-за превышения мощности;

зарядное устройство для телефона, корпус которого легко воспламеняется и не защищает от поражения электрическим током.

Все товары объединяет страна происхождения – Китай. Наиболее распространенной причиной токсичности является превышение допустимой нормы содержания свинца и кадмия – при контакте с продукцией (особенно с детскими игрушками) эти тяжелые металлы способны накапливаться в организме:

кадмий вызывает острые и хронические формы отравления, которые негативно влияют на работу почек, костную систему и общий обмен веществ;

вызывает острые и хронические формы отравления, которые негативно влияют на работу почек, костную систему и общий обмен веществ; свинец поражает центральную нервную систему (симптомы отравления свинцом – головная боль, головокружение, постоянная утомляемость, сильная боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, снижение веса, боль в костях и грудной клетке, затрудненное дыхание и кашель).

Что следует делать

Специалисты ведомства обращаются к гражданам с просьбой внимательно проверить свои жилища. А в случае обнаружения предметов, включенных в список опасных, – немедленно прекратить их использование.

Проверить товар на токсичность или травмоопасность можно на сайте uvaga.gov.ua. Это официальный национальный веб-портал, где собирается оперативная информация о:

обнаруженной опасной непищевой продукции ;

; товары, не соответствующие техническим регламентам ;

; меры, принятые для изъятия таких позиций из торговли или их отзыва у потребителей.

Эксперты напоминают: перед покупкой бытовой техники, текстиля и, прежде всего, детских игрушек следует проверять наличие знака соответствия техническим регламентам, а при малейших сомнениях – требовать у продавца сертификаты качества и сопроводительную документацию.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что в Украину могли попасть опасные пищевые продукты – желейные жевательные конфеты, в составе которых обнаружен дельта-9-ТГК (тетрагидроканнабинол). Речь идет об основном психоактивном компоненте, содержащемся в растении каннабис (марихуане). Это вещество, оборот которого ограничен, и его наличие в пищевых продуктах недопустимо.

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