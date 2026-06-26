В Украину из российского плена вернулись 160 военнослужащих, находившихся в плену с 2022 года. Фото и видео

26 июня Украина и Россия провели 76-й обмен пленными. Из российского плена были освобождены 160 украинских защитников.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его информации, все освобожденные сегодня бойцы находились в плену с 2022 года.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, национальной гвардии и пограничники. Также были освобождены бойцы "Азова".

Они несли службу в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

"Наши защитники входили в состав мотопехотных, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск и морской пехоты", — отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Напомним, что предыдущий, 75-й обмен между Украиной и страной-агрессором состоялся 5 июня. В тот день домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на различных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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