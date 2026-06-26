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В Украину из российского плена вернулись 160 военнослужащих, находившихся в плену с 2022 года. Фото и видео

Мария Дрофич
Новости. Общество
2 минуты
4,8 т.
Из плена освободили 160 украинских защитников
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26 июня Украина и Россия провели 76-й обмен пленными. Из российского плена были освобождены 160 украинских защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его информации, все освобожденные сегодня бойцы находились в плену с 2022 года.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, национальной гвардии и пограничники. Также были освобождены бойцы "Азова".

Они несли службу в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Из плена освободили 160 украинских защитников
Из плена освободили 160 украинских защитников

"Наши защитники входили в состав мотопехотных, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск и морской пехоты", — отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Из плена освободили 160 украинских защитников
Из плена освободили 160 украинских защитников
Из плена освободили 160 украинских защитников
Из плена освободили 160 украинских защитников
Из плена освободили 160 украинских защитников

Напомним, что предыдущий, 75-й обмен между Украиной и страной-агрессором состоялся 5 июня. В тот день домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на различных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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