"Укрзалізниця" запустила новый поезд по особому маршруту: цены на билеты
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"Укрзалізниця" запустила новый региональный поезд из Одессы в популярный курортный поселок Каролино-Бугаз. Первый рейс запланирован на 28 июня. Билеты на поезд уже поступили в продажу — их можно приобрести в официальном приложении перевозчика в разделе "Дальние" по цене 112 грн. Дорога до побережья займет всего один час.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что:
- поезд получил номер 838/837;
- на рейсе будет курсировать модернизированный электропоезд с кондиционерами;
- поездки будут осуществляться по четным числам.
"На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов… Одесса – Каролино-Бугаз… Расписание рассчитано с учетом прибытия в Одессу утренних поездов дальнего следования из-за рубежа, Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов", — говорится в сообщении.
Расписание поезда
- Из Одессы с 28 июня поезд будет отправляться в 09:17. Прибытие в Каролино-Бугаз – в 10:18.
- Отправление из Каролино-Бугаза – в 10:40. Прибытие в Одессу – в 11:46.
"Расписание рассчитано с учетом прибытия в Одессу утренних поездов дальнего следования из-за рубежа, Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов", – отметил перевозчик.
Цены на билеты
По состоянию на 26 июня билеты на ближайшие рейсы были раскуплены. Ближайшая свободная дата — 30 июня. Билеты в вагон 2-го класса в обоих направлениях в этот день стоят от 111,56 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов — оно вступит в силу уже 28 июня. В частности, было добавлено 12 новых рейсов, а также существенноускорено движение 3 поездов, удлинены маршруты 4 поездов, а 8 поездов, которые курсировали раз в 2 дня, стали ежедневными.
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