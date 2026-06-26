"Укрзалізниця" запустила новый поезд по особому маршруту: цены на билеты

"Укрзалізниця" запустила новый региональный поезд из Одессы в популярный курортный поселок Каролино-Бугаз. Первый рейс запланирован на 28 июня. Билеты на поезд уже поступили в продажу — их можно приобрести в официальном приложении перевозчика в разделе "Дальние" по цене 112 грн. Дорога до побережья займет всего один час.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что:

поезд получил номер 838/837;

на рейсе будет курсировать модернизированный электропоезд с кондиционерами;

поездки будут осуществляться по четным числам.

"На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов… Одесса – Каролино-Бугаз… Расписание рассчитано с учетом прибытия в Одессу утренних поездов дальнего следования из-за рубежа, Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов", — говорится в сообщении.

Расписание поезда

Из Одессы с 28 июня поезд будет отправляться в 09:17. Прибытие в Каролино-Бугаз – в 10:18.

Отправление из Каролино-Бугаза – в 10:40. Прибытие в Одессу – в 11:46.

"Расписание рассчитано с учетом прибытия в Одессу утренних поездов дальнего следования из-за рубежа, Днепра, Львова, Киева, Кривого Рога, Рахова и Черновцов", – отметил перевозчик.

Цены на билеты

По состоянию на 26 июня билеты на ближайшие рейсы были раскуплены. Ближайшая свободная дата — 30 июня. Билеты в вагон 2-го класса в обоих направлениях в этот день стоят от 111,56 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов — оно вступит в силу уже 28 июня. В частности, было добавлено 12 новых рейсов, а также существенноускорено движение 3 поездов, удлинены маршруты 4 поездов, а 8 поездов, которые курсировали раз в 2 дня, стали ежедневными.

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