'Мне все равно': Усик 'уничтожил' Фьюри и поделился планами на бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) не обращает никакого внимания на поступки и высказывания Тайсона Фьюри (43-0-1, 24 КО) накануне боя 17 февраля. Наш соотечественник сосредоточен на своей подготовки к поединку, а также разработке плана на противостояние.

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Об этом сам Усик рассказал в интервью журналу The Ring, чей пояс также будет стоять на кону боя в Эр-Рияде. По словам украинца, у него есть определенные преимущества над Цыганским королем, как называют уроженца Манчестера, а кроме того его совершенно не волнует превосходство соперника в габаритах.

"Я действительно не думаю о Тайсоне Фьюри. Я не смотрю на то, что он делает. Большинство его соперников поверили в это. Я – нет. Я сосредотачиваюсь на том, как я себя чувствую и как готовлюсь к выходу на ринг. Я и мой тренер смотрели его бои. Мы готовимся ко всему. Мы должны следить за тем, что он делает в ринге. Меня не волнует, что обо мне думает Фьюри. Он может меня недооценивать, может переоценить. Мне все равно. У меня на него свои планы. У меня есть преимущества над ним, о которых он не знает. Я буду тем, кто будет наваливаться на Тайсона Фьюри", – сказал Усик.

Накануне был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

Ранее экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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