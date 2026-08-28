Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна увеличить производство дальнобойных дронов до тысячи единиц в сутки, чтобы усилить удары по российским военным и экономическим целям. По его словам, одновременно необходимо ускорить производство дронов-перехватчиков для борьбы с новыми реактивными "Шахедами", с помощью которых Россия усиливает воздушный террор против украинских городов.

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Об этом Владимир Зеленский заявил в своём обращении после заседания Ставки. Президент отметил, что в настоящее время Украина использует более 300 дронов дальнего действия в сутки – он поставил задачу существенно увеличить этот показатель.

Мы будем запускать по России по 1000 дронов в день

По словам Зеленского, главным вопросом заседания Штаба стало обеспечение Украины максимальным количеством оружия для защиты от российских атак. Одной из ключевых задач он назвал противодействие реактивным "Шахедам" и наращивание украинских дальнобойных ударов по территории России.

"Задача – тысяча дронов для нанесения ударов на большие расстояния в день против России. Сейчас в среднем 300 плюс наших ударов на большие расстояния, должно быть больше. Цель вполне конкретная, и мы выполним эту задачу", — заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия выбрала тактику усиления воздушного террора. В украинских городах одна за другой объявляются воздушные тревоги, а российские войска начали использовать реактивные версии "Шахедов", которые способны быстрее достигать целей.

Президент упомянул регулярные атаки на Киев, Харьков, Запорожье, Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Херсонскую области. Отдельно он отметил, что российские удары повредили гражданские предприятия в Киевской области.

"Все, все наши средства противодействия уже применяются, и важно, чтобы произошло существенное ускорение производства перехватчиков именно против таких реактивных "шахедов", чтобы наши дипломатические удары давали России большее ощущение их ответственности за выбор продолжать эту войну", – сказал президент.

Зеленский заявил о необходимости усилить производство перехватчиков

Для противодействия новым российским беспилотникам Украина должна ускорить производство дронов-перехватчиков. По словам президента, такие средства уже применяются, однако их количество должно существенно увеличиться.

"Все, все наши средства противодействия уже применяются, и важно, чтобы произошло существенное ускорение производства перехватчиков именно против таких реактивных "шахидов", – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что одновременное усиление украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей должно увеличить цену для России за продолжение войны.

По мнению президента, украинские дальнобойные удары должны заставить Москву ощутить последствия решения продолжать боевые действия.

Блокировка работы порта Новороссийска

Отдельно Зеленский сообщил о результатах украинских ударов по российской портовой инфраструктуре. По его словам, военные доложили о ситуации в Новороссийске, где, как утверждает президент, в настоящее время прекратилось движение судов.

"Мы уже достигаем результата: ни одно судно не заходит в их Новороссийск и не выходит из порта", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждые сутки без работы порта снижают российский потенциал для ведения войны. Президент также заявил, что Украина будет искать способы заблокировать и другие российские порты.

По словам Зеленского, последствия украинских ударов уже ощущаются и в российской экономике. Он отметил, что в России сократились экспорт и логистические возможности, а также возник дефицит бензина.

"Россия впервые в истории импортирует бензин, тратит средства бюджета фактически на поддержку нефтяных компаний", – сказал президент.

Он добавил, что потери России будут расти, если Москва не согласится на переговоры о завершении войны.

Киев обсудил с американской стороной встречи в Москве

Президент также рассказал, что Украина получила от американской стороны информацию о встречах в Москве, которые состоялись в последние дни. По его словам, Киев поддерживает контакты с американской стороной до и после этих переговоров.

Зеленский поблагодарил США за предоставленную информацию и "необходимую тональность" разговора с Россией. Он также подчеркнул важность согласованности действий и реалистичного подхода к завершению войны.

"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло", — заявил президент.

Зеленский о финансировании обороны

Еще одним вопросом заседания Ставки стала подготовка решений, необходимых для финансирования обороны и других государственных нужд. Зеленский сообщил, что премьер-министр Украины Корецкий доложил о работе над законопроектами и правительственными решениями, которые должны обеспечить получение необходимых средств от международных партнеров.

Президент призвал осенью обеспечить слаженную работу всех государственных институтов, чтобы ресурсами были полностью обеспечены потребности армии, оборонный заказ, снабжение фронта и защита украинского неба.

По его словам, премьер-министр будет лично координировать эту работу, а каждые две недели отчитываться о выполнении поставленных задач и вопросах, требующих дополнительной помощи.

Зеленский подчеркнул, что должны быть выполнены все оборонные и социальные задачи, а также обеспечено полноценное снабжение украинских военных на фронте.

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