"Закон один для всех": в Минэкономики и в Карпатском национальном парке ответили, можно ли кататься на джипах в горах

Министерство экономики и окружающей среды Украины заявило, что передвижение механизированного транспорта по территориям природно-заповедного фонда является нарушением законодательства.

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Как сообщает УНИАН, об этом говорилось в ходе общественных слушаний в Яремче, где обсуждалась проблема джипинга в горных массивах с участием представителей общин, туристического бизнеса и экологов.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы соблюдения природоохранного законодательства и работы учреждений природно-заповедного фонда находятся под постоянным контролем. Позиция Министерства остается неизменной: передвижение механизированного транспорта по территориям ПЗФ должно быть полностью прекращено.

Законодательные ограничения

Одним из самых острых вопросов для горных регионов остается передвижение внедорожников, квадроциклов и багги по заповедным территориям. В Яремче провели общественные слушания, посвященные этой проблеме. К обсуждению присоединились представители местных общин, туристического бизнеса и экологи.

Согласно статье 14 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины", на территориях природных заповедников и других заповедных объектов запрещена деятельность, противоречащая их целевому назначению и нарушающая природные процессы. В 2025 году Верховная Рада законодательно закрепила запрет на проезд механизированных транспортных средств по территориям ПЗФ вне дорог общего пользования.

Впрочем, случаи нарушений, по данным Министерства и природоохранных учреждений, до сих пор фиксируются.

Вред для природы

Эксперты Карпатского национального природного парка отмечают, что движение тяжелой техники может повреждать почвенный покров. Полноприводный транспорт вызывает эрозию, оползни и образование глубоких траншей на полонинах, где плодородный слой восстанавливается очень медленно.

Отдельной проблемой называют шум от двигателей. Он нарушает покой диких животных, в частности в период размножения, из-за чего матери могут оставлять новорождённое потомство.

Опасность представляет и проезд техники по руслам горных рек, ручьям и лужам. Такая деятельность может угрожать представителям Красной книги Украины, в частности карпатскому тритону и пятнистой саламандре.

Позиция парка

Карпатский национальный природный парк определяет своей основной функцией сохранение и восстановление уникальных природных комплексов. В парке также подчеркивают недопустимость реализации хозяйственных планов в ущерб окружающей среде.

"Закон один для всех: проезд по территории природно-заповедного фонда строго запрещен, и эта позиция непоколебима. В то же время мы, как исполнительное учреждение, открыты для диалога", — отметил директор Карпатского НПП Степан Гошовский.

По его словам, парк готов предоставлять экспертные консультации территориальным общинам и предпринимателям по вопросам недопущения нарушений природоохранного режима.

Для эффективной защиты Карпат, как отмечают в Министерстве, необходимы скоординированные действия ведомства, заповедных учреждений, правоохранительных и контролирующих органов, а также ответственное отношение местных общин и туроператоров.

Национальный парк и Министерство заявили о намерении применять предусмотренные законодательством меры для привлечения нарушителей к ответственности. Жителей и гостей региона призывают соблюдать природоохранные требования и ответственно относиться к дикой природе.

Напомним, что многие украинцы продолжают кататься на джипах, мотоциклах и квадроциклах в Карпатах, зачастую не задумываясь о последствиях таких развлечений. В результате в горах остаются разбитые дороги, уничтоженная растительность, глубокие колеи и загрязненные вода и воздух, а животные испытывают дополнительный стресс.

Как писал OBOZ.UA, в Прикарпатье правоохранители раскрыли масштабные незаконные вырубки леса, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму более 36 млн грн. В рамках расследований возбуждено 13 уголовных дел, 15 лицам сообщено о подозрении.

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