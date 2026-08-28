Украина в напряженной борьбе одолела Грецию в финальном раунде отбора на ЧМ-2027

Финальном этап отбора на чемпионат мира по баскетболу-2027 мужская сборная Украины начала с напряженной победы 82:76 в Риге над сборной Греции, которая в прошлом окне не смогла собрать оптимальный состав и проиграла оба матча. Но сумела усилиться к первому окну второго квалификационного раунда и на выезде пощекотала нервы "сине-желтым".

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По сравнению с июльскими матчами наш тренерский штаб пытался усилить позицию центрового. В расширенный состав сборной впервые за несколько лет попал бывший бигмен НБА, а в прошлом сезоне — мадридского "Реала" Алексей Лень. Но впоследствии выяснилось, что он не успевает восстановиться после травмы, полученной весной.

После спарринга с "Аризоной" покинул лагерь сборной центровой Максим Кличко, который по предварительной договоренности вернулся в Университет Восточной Каролины и продолжит подготовку к сезону в NCAA. По-прежнему имеют травмы Богдан Близнюк и Иссуф Санон.

Вместо него в сборную присоединился новичок "Реала", выпускник Университета Юты Максим Шульга. В прошлом сезоне защитник выступал за один из самых титулованных клубов НБА "Бостон Селтикс", однако по окончании чемпионата "кельты" отказались гарантировать украинцу минимальный контракт на следующий сезон, и он оказался в Европе, что облегчило Максу путь в сборную.

Также в состав "сине-желтых" после травмы вернулся Ростислав Новицкий из латвийского ВЕФа, который пропустил более полугода из-за перелома ноги. Но сейчас он постепенно набирает форму и, по словам Багатскиса, у него есть огромное желание выступать за сборную.

И Ростислав был очень полезен на площадке в стартовой четверти, когда греки давали сопернику возможность играть и совершили четыре потери за первые шесть с небольшим минут. В целом первая 10-минутка в исполнении Украины вселяла оптимизм. Подопечные Айнарса Багатскиса действовали агрессивно в защите, заставляя греков ошибаться, а затем отвечали быстрыми и, главное, результативными выпадами. Особенно они удавались Александру Ковляру.

На первый перерыв команды ушли при преимуществе номинальных хозяев паркета – 24:19. Но во второй четверти греки стали действовать быстрее и жестче. Они давили на украинцев по всей площадке, но и наша команда старалась не сдаваться, поэтому игра выглядела довольно хаотично и нервно. Под давлением "сине-желтые" начали совершать крайне ненужные фолы, которые греки конвертировали в набранные очки с линии штрафных. Чуть не совершил неспортивный фол Ковляр, но судьи ему простили.

К сожалению, этот матч дался тяжело лидеру нашей команды Святославу Михайлюку, хотя он и закончил з 13 баллами. У защитника "Юты Джаз" совсем не шли его фирменные дальние броски. Украинцы не так бодро, как раньше, но набирали очки в быстрых проходах. Но Ковляру было тяжело против 38-летнего Ника Калатеса, который давил на заднюю линию "сине-желтых". И за полторы минуты до большого перерыва греки вышли вперед 37:36

Зато летели дальние броски у Ковляра, который в начале второй половины сделал счет 43:36. Но в следующие минуты украинцы почему-то провалились в защите — словно забыли, как перекрывали кислород грекам в первой четверти, и позволили сопернику набрать шесть легких очков. Не на шутку разошелся Дорси, забив дважды подряд.

Украинцы были на грани того, чтобы уступить инициативу опытным грекам, которые давили на соперника и не гнушались довольно грязными приёмами. Но двумя "тройками" ответил Иван Ткаченко, а затем добавил с периметра и Шульга, что позволило хозяевам устоять, удерживая преимущество от трех до шести очков. Безусловно, хороший дебют за сборную для Максима, окончившего с 14 баллами, 4 каблуками и 4 передачами.

На последней минуте третьей четверти наконец забил издали Михайлюк, а в последней 10-минутке свое слово сказал капитан Украины Денис Лукашов, который и перехват вовремя сделал, и свои очки набрал, не позволив партнерам растеряться под давлением опытного соперника. Прекрасно действовал в атаке Андрей Войналович, попав издалека.

Концовка встречи сложилась очень нервно, ведь украинцы едва не упустили 14-очковое преимущество, позволив Греции подобраться на расстояние четырех баллов, но показали характерно и удержали победу – 82:76. Да, эллины играли без своей звезды НБА Янниса Адетокунбо, которого не отпустил "Майами Хит", но это все равно исторический результат, ведь "сине-желтые" впервые одолели греков.

Отметим, что второй групповой этап Украина начинала на второй позиции в объединенной группе, имея четыре победы и два поражения Испании. И сейчас только укрепили свои позиции. На ЧМ-2027 из этого секстета выйдут три лучшие команды.

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