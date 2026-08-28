На горе Пип Иван восстановили обсерваторию и открыли международный научный центр: что там будут исследовать. Фото

На горе Пип Иван в Карпатах министр образования и науки Украины Андрей Бутенко вместе с министром науки и высшего образования Польши Марцином Куласком открыли новый Международный центр совместного использования научного оборудования, созданный на базе восстановленной высокогорной обсерватории. Украинские и польские ученые будут совместно работать здесь над астрономическими, климатическими и естественнонаучными исследованиями, а оборудование центра будет доступно для исследовательских групп из разных университетов и стран.

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Об этом Андрей Бутенко сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что во время открытия центра вместе с Марцином Куласком также подписали декларацию о сотрудничестве между странами.

Чем будут заниматься в Карпатской обсерватории

Одним из главных направлений работы центра станет астрономия. На вершине установили телескоп под специально спроектированным куполом, который должен выдерживать сложные погодные условия высокогорья.

В дальнейшем телескоп планируется дополнить роботизированным комплексом, благодаря чему им можно будет управлять дистанционно. По словам Бутенко, обсерватория на Пип-Иване является одной из четырёх высокогорных обсерваторий такого уровня.

В то же время астрономические исследования не будут единственным направлением работы центра. Горный массив Черногора обладает уникальной высокогорной флорой и отдельными экосистемами, что создает возможности для изучения климата и природных процессов.

На территории обсерватории также работают метеорологические лаборатории, поэтому исследователи смогут проводить наблюдения за погодными и климатическими явлениями в высокогорных условиях.

Оборудование будет доступно для учёных из разных стран

Обсерваторию восстановил Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника совместно с польскими партнерами. Украинские и польские ученые продолжат совместную работу на объекте, однако доступ к современному оборудованию не будет ограничиваться только этими учреждениями.

Подать заявку на проведение исследований в центре сможет любая исследовательская группа. Таким образом, Пип Иван должен стать открытой научной площадкой, где оборудованием смогут пользоваться ученые из разных университетов и стран.

Во время открытия центра Украина и Польша также договорились развивать Карпаты как совместное пространство для науки и образования. Речь идет, в частности, о реализации научных проектов, обмене студентами и преподавателями, а также о поддержке молодых исследователей и исследовательниц.

История обсерватории

Обсерваторию на горе Пип Иван построили в 1938 году как научную станцию Варшавского университета. После прихода советской власти сооружение было разрушено, и на протяжении десятилетий на вершине оставались лишь его руины.

Проект восстановления обсерватории украинская и польская стороны начали ещё в 2012 году. Несмотря на начало полномасштабного вторжения России, сотрудничество удалось продолжить и завершить восстановление объекта.

Украина и Польша углубляют сотрудничество

Во время открытия Международного центра стороны подписали декларацию о сотрудничестве. По словам Бутенко, её содержание выходит за рамки чисто академического взаимодействия и свидетельствует о совместном европейском курсе Украины и Польши.

Новый центр должен стать одним из примеров такого сотрудничества — с современной инфраструктурой, открытым доступом к научному оборудованию и возможностью совместной работы исследователей из разных стран.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа в Карпатах зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7. Оно произошло в Раховском районе Закарпатской области – недалеко от Говерлы и границы с Ивано-Франковской областью.

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