Вышел первый промо-ролик к бою Усик – Фьюри. Эпичное видео

Появился промо-ролик боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО). и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх выложил видео у себя в аккаунте соцсети Х (бывшая Twitter).

Видео дня

В клипе оба непобедимых чемпиона представлены в различных кинематографических вселенных. Начинается видео с противостояния Усика и Фьюри в вестерне. Затем столкновение двух бойцов продолжается в образах аниме, гладиаторов и историй про пиратов.

На заключительных кадрах и Александр и Тайсон возвращаются в свой настоящий образ боксеров, а на ринге появляется легендарный Майкл Баффер со своей фирменной фразой.

Напомним, что Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе 17 февраля 2024-го. На кону будут стоять титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Это станет первой битвой в истории эпохи четырех поясов.

25 января стало известно, что битва Усик – Фьюри столкнулась с серьезной проблемой.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик – Фьюри.

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