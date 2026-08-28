Что делать, если нарушили ваше право на доступ к публичной информации: советы полиции

Если на запрос о публичной информации не ответили, предоставили данные не в полном объеме или отказали в доступе к ним, такие действия или бездействие распорядителя можно обжаловать. Национальная полиция Украины напомнила, куда именно можно обратиться и какую помощь могут получить граждане.

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Полиция отметила, что право на доступ к публичной информации можно защищать в установленном законом порядке. Соответствующие разъяснения также предусматривают возможность обращения в систему оказания бесплатной юридической помощи.

Основания для обжалования

Обжаловать действия или бездействие распорядителя информации можно, если он отказал в удовлетворении запроса, без надлежащих оснований отложил предоставление информации или вообще не предоставил ответа.

Также основанием для обжалования является предоставление недостоверной или неполной информации, нарушение сроков ответа или непредставление информации, которую в соответствии с законом распорядитель обязан обнародовать.

Кроме того, обжалование возможно в случае иного нарушения законных прав и интересов заявителя.

Куда обращаться

Если человек считает, что его право нарушено, он может обратиться к руководителю распорядителя информации или в вышестоящий орган. Также можно подать обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в административный суд.

Отдельно полиция напомнила о возможностях системы предоставления бесплатной юридической помощи. Ее юристы могут проконсультировать по вопросам права на доступ к публичной информации, объяснить, являются ли запрашиваемые данные публичными, кто является их распорядителем и в какие сроки информацию должны предоставить.

Юридическая помощь

Специалисты системы бесплатной правовой помощи также помогут правильно составить запрос, а при необходимости – подготовить жалобу на неправомерные действия или бездействие должностных лиц. Они могут помочь и с подготовкой документов для обращения в суд.

Право на бесплатную помощь при обращении в суд имеют определенные законом категории лиц. В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах, ветеранах войны, членах семей погибших защитников и защитниц, людях с низким доходом и других лицах, определенных статьей 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи".

Обратиться в систему оказания БПД можно по телефону 0 800 213 103 .

Как сообщал OBOZ.UA, представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировали сразу целый ряд нарушений в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Среди прочего зафиксирован факт содержания шестерых мужчин, имевших право на отсрочку от мобилизации.

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