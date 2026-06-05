'Куда ты лезешь?' В РФ со словами 'договорняк чистой воды' оценили бой Усик – Верховен

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров назвал непонятными действиями Рико Верховена (1-1, 1 КО) в поединке против Александра Усика. Представитель РФ отметил, что во время боя поединка посчитал его договорным, а нидерландец непонятно зачем шел в атаку, выигрывая по очкам.

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Об этом Гончаров заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. 39-летний уроженец Ростовской области отметил, что Усик испытывал трудности в поединке, а Верховен якобы сам нарвался на нокаут в 11-м раунде, когда опустил голову прямо под апперкот со стороны украинца.

"Когда смотрел, думал, договорняк чистой воды. Но потом увидел, что Усик начинает злиться, у него не получается. Недооценка, наверное. Либо Усик – актер, достойный "Оскара", либо просто не подготовился. Ничего не получалось. Когда Верховен попер вперед, опустив голову, чтобы забодать, я подумал: "Ты выигрываешь бой, куда ты лезешь без удара?" В итоге нокдаун. И когда он упал, подумал: все, конец. И рефери при первой возможности остановил бой. В 12-м раунде Верховен упал бы уже безвозвратно. Рефери перестраховался", – сказал Гончаров.

Ранее россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) назвал своевременной остановку боя Усика и Верховена. А сам нидерландец рассказал о моменте, когда поединок против Александра показался ему "подозрительным".

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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