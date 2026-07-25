Украинская дискуссия о короткоствольном оружии годами ходит по кругу: разрешать или не разрешать? Одни представляют себе вооруженного гражданина, который останавливает преступника до прибытия полиции. Другие видят ссору из-за парковочного места, перерастающую в дуэль. Мы любим спорить о праве купить оружие, но реже задаемся вопросом, готовы ли мы безопасно его хранить, применять только в крайнем случае и отвечать за каждое решение. Пистолет без подготовки напоминает огнетушитель, который висит на стене для успокоения, но в критическую секунду владелец не знает, как сорвать пломбу.

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Як Верховна Рада роками ходить навколо кобури

У грудні 2014 року в Раді зареєстрували проект №1135 "Про вогнепальну зброю цивільного призначення", а за дев’ять днів з’явився альтернативний №1135-1. Обидва мали винести правила обігу зброї з лабіринту відомчих інструкцій на рівень закону. Але до фінального ухвалення справа не дійшла. У 2020 році з’явилися №4335 та альтернативний №4335-1. Між ними пролягала головна українська тріщина: одні були готові говорити переважно про придбання і зберігання, інші ширше ставили питання носіння короткоствола для самозахисту. 4 березня 2021 року жоден варіант не набрав 226 голосів. Проект знову поклали в шухляду. У червні 2021 року зареєстрували законопроект №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Він визначає категорії зброї, дозвільні процедури, реєстр, медичні обмеження, страхування, правила зберігання та застосування. 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення, Рада підтримала його в першому читанні 274 голосами. Наступного ранку країна прокинулася вже в іншій реальності. У листопаді 2023 року профільний комітет рекомендував ухвалити документ у цілому, але юридичне управління вказало на потребу доопрацювання. Станом на липень 2026 року він усе ще очікує другого читання. Та шухляда вже ворушиться. У квітні 2026 року парламентський комітет створив робочу групу для узгодження №5708 і №5709 з правилами ЄС, а в липні МВС провело окреме засідання щодо цивільної зброї. Тодішній очільник МВС Ігор Клименко заявляв, що люди мають отримати право на збройний самозахист, але лише після повноцінної підготовки та курсу безпечного поводження. Станом на зараз жоден з проектів такі не реалізовано.

Озброєні, але не навчені: найгірший сценарій для України

Примітивна модель вогнепальної "легальності" проста: приніс довідки, купив сейф, отримав дозвіл і пішов додому з відчуттям, що став безпечнішим. Купівля піаніно не робить людину музикантом, а купівля пістолета не встановлює в голову самоконтроль, точність і знання закону. Майбутніх власників мають навчати сертифіковані школи за єдиним стандартом. Спочатку право: де закінчується самооборона, що таке реальна загроза, коли застосування зброї буде злочином і як діяти після інциденту. Потім безпека, зберігання, транспортування та контроль доступу дітей. Далі практика під наглядом і повноцінний іспит.

Психологічний відбір теж потрібен. Слід перевіряти насильницькі правопорушення, домашнє насильство, залежності та небезпечні психічні стани. Контроль і підтвердження навичок мають бути періодичними. Навіть швейцарський державний портал попереджає: зброя вдома збільшує ризик нещасного випадку, самогубства чи насильства.

Мій курс короткостволу у Третьому армійському: трохи "Сталкера" і багато тверезості

Давно чекав на цей курс. Не тому, що мріяв ефектно вихоплювати Glock під музику з бойовика. Хотілося прибрати з голови кіношний туман і зрозуміти, що короткоствол означає насправді. Навчання проходило на базі Третього армійського корпусу. Військова атмосфера, бетон, метал, коридори з відлунням, приміщення, яке наче винесли з гри "Сталкер" і поставили під Києвом. Там немає глянцевого пафосу тиру, де люди фотографуються з мішенню і на годину стають агентами спецслужб. Простір одразу повідомляє: тут не граються.

Наш тренер із позивним "дядя Саша" понад тридцять років працює саме з короткостволом. Рівень професійності: топ топович, але без цирку з альфа-самцем у тактичних окулярах. Найбільше вражає спокій. Коли людина справді знає предмет, їй не потрібно гарчати й продавати себе голосом. Одне коротке зауваження, одна поправка, і ти раптом бачиш, скільки раніше робив не усвідомлено.

До курсу я їздив на стрільбища практикуватись з травмата і бойових короткостволів, зокрема, моїх улюблених Glock. Здавалося, що все зрозуміло: тримаєш, цілишся, натискаєш, у мішенях з’являються дірки. Але це як кілька разів розігнати машину на порожній парковці й вирішити, що вже вмієш керувати в зимовому Києві. Самотренування без системи часто не виправляє помилки, а цементує їх. На професійному курсі пістолет перестає бути предметом з кіно. Він стає відповідальністю вагою в три чверті кілограма. Ти вчишся не поспішати, контролювати себе, чути команди й не дозволяти азарту захоплювати увагу.

Спочатку постріл ніби займає всю кімнату. Потім на перший план виходить дисципліна: що ти робиш до нього, після нього і де в цей момент перебуває твоя голова. Окремий ляпас стереотипам: половина нашої групи з 14 людей були дівчата. У декого вже є власна вогнепальна зброя. Ніхто не прийшов грати в Рембо. Люди прийшли по навичку. Це і є здорова зброярська культура: менше театру, більше відповідальності.

Третій армійський корпус (раніше Третя ОШБ) узагалі вміє робити навчання з характером. Їхній KillHouse, (курси FPV) або тестовий тиждень штурмовиків - сама атмосфера не дають сплутати підготовку з атракціоном. Після заняття з короткостволу не хочеться бігти купувати кобуру й робити суворе фото. Є бажання повернутися ще, бо тепер особливо добре розумієш, скільки не знаєш. Тим паче, що базовий курс має продовження - 2.0 та 3.0.

Від США до Чехії: дозволити можна по-різному

У США діє федеральний базис і строката мапа законів штатів. Ліцензований продавець проводить перевірку потенційного власника через систему NICS (National Instant Criminal Background Check System), а федеральне право не дозволяє дилеру продавати пістолет особі молодше 21 року. Верховний суд визнав право законослухняних громадян носити пістолет у публічному просторі для самооборони. Аргумент прихильників простий: злочинець не записується на прийом, а поліція не телепортується вмить на місце злочину. Але США показують і темний бік: самогубства, випадкові постріли, крадіжки зброї, смертельні побутові конфлікти, масова стрільба в школах тощо. Тому американський досвід не можна копіювати, як рецепт пирога. Право без культури й відповідального зберігання зброї залишає суспільству надто багато уламків.

Європа ставить більше фільтрів. У Німеччині потрібні надійність, особиста придатність, підтверджена компетентність і законна потреба. Право публічного носіння отримати складніше. В Австрії, приміром, потрібні психологічний висновок і доказ безпечного поводження, а носіння оформлюється окремо. Польща дозволяє зброю для спорту, колекціонування та інших визначених цілей, але особистий захист прив’язує до постійної, реальної та підвищеної загрози. Велика Британія фактично заборонила для цивільних більшість короткоствольної зброї. Чехія обрала інший шлях: законне володіння, медичний контроль, теоретичний і практичний іспит та центральний реєстр.

Коли життя вимірюється секундами

У липні 2022 року в Greenwood Park Mall в Індіані чоловік відкрив вогонь із гвинтівки. Озброєний відвідувач Елайджа Дікен втрутився приблизно через 15 секунд і зупинив нападника. Троє людей уже загинули, двоє були поранені. Це сильний аргумент прихильників носіння: навіть найкращий патруль може бути за кілька хвилин, а життя рахує секунди. У 2019 році нападник у церкві West Freeway Church of Christ у Техасі вбив двох людей. Його швидко зупинив Джек Вілсон, підготовлений доброволець із церковної команди безпеки. Спрацювала не просто наявність пістолета, а людина з тренуванням і готовністю діяти.

Інша відома історія: Сюзанна Гапп вижила під час масового вбивства у ресторані Luby’s у 1991 році. Її пістолет залишився в автомобілі, бо закон забороняв приховане носіння. Загинули 23 людини, серед них її батьки. Ми не можемо довести, що зброя точно змінила б результат. Але зрозуміло, чому для багатьох фраза "чекайте на поліцію" звучить надто дорого.

В Україні не менше подібних випадків. Сарни, Рівненщина, 2021 рік. Четверо чоловіків проникли до приватного будинку. Господаря почали бити й повалили на землю. Чоловік застосував зареєстрований пристрій для відстрілу гумових куль та поранив трьох нападників. Правомірність застосування зброї окремо перевіряло ДБР, що важливо: навіть очевидна самооборона не звільняє власника від подальшої юридичної процедури.

Волинь, 2021 рік. Під час виклику на сімейний конфлікт агресивний чоловік із двома ножами кинувся на людей та поліцейських. Капітан поліції Тарас Слюсарук спочатку намагався уникнути небезпечного пострілу через скупчення людей і темряву. Коли нападник рушив до його напарниці, а потім атакував самого поліцейського, той застосував табельну зброю. Сам Слюсарук дістав ножові поранення, але його дії врятували кілька життів.

То вчитися чи чекати закону?

Українська суперечка вже зміщується. Є сотні тисяч цифрових дозволів, люди з військовим досвідом, добровільне декларування, реєстр і законопроект, який знову ворушиться в парламенті. Чи гарантовано короткоствол дозволять завтра? Ні. Закон може ще довго буксувати або обмежити носіння вузькими категоріями. Але дедалі більше схоже, що дискусія йде не до вічної заборони, а до регульованого доступу. І найнебезпечнішим буде той, хто купить пістолет разом з ілюзією компетентності. Тому вчитися варто вже зараз. Не для понтів, фото чи бажання перемогти в кожній суперечці. Щоб відчути вагу відповідальності раніше, ніж вагу власної зброї.

Хороший власник короткоствола передусім уміє "не стріляти". А коли життя поставить запитання без права перегорнути сторінку, він не починатиме знайомство зі зброєю з нуля. Курс у Третьому армійському корпусі став для мене саме таким знайомством. Після нього короткоствол виглядає не крутішим, а серйознішим. І це найкращий результат навчання.

Бо зброя без культури поводження є додатковим ризиком. Натомість зброя в руках підготовленої, законослухняної та спокійної людини стає шансом на виживання і не лише для власника короткостволу.