"Не слышать свой народ — это слабо": в городах Украины уже десятый день подряд проходят массовые митинги в поддержку Федорова. Фото и видео

В городах Украины уже десятый день подряд проходят массовые митинги в поддержку Михаила Федорова. Участники акций требуют восстановить его в должности министра обороны, с которой он был уволен.

Видео дня

О ходе акций сообщают корреспонденты "Суспильного", а также участники протестов, которые публикуют фото и видео с мест проведения митингов. На опубликованных кадрах видно, что люди выходят на центральные площади городов с плакатами и скандируют лозунги в поддержку Федорова.

OBOZ.UA собрал фото и видео протестов из разных уголков страны.

Днепр

В Днепре 25 июля состоялся десятый день митинга против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. В начале акции собралось более 50 человек, однако горожане продолжали приходить. Участники скандировали: "Позор Зеленскому", "Военные — не рабы".

Хмельницкий

Акция в поддержку Михаила Федорова также продолжается в Хмельницком. Протестующие скандируют: "Верните Федорова. Коррупции — нет, Федорову — да!" и "Народ — это власть", "Инновации, а не кровь".

Харьков

Отдельный митинг проходит и в Харькове. Из-за сложной ситуации с безопасностью участники собрались на одной из станций метрополитена, где также выражают поддержку Михаилу Федорову и призывают вернуть его на должность.

Николаев

В Николаеве к акции присоединились 55 человек. Участники собираются ежедневно и заявляют, что будут продолжать митинги, пока власти не отреагируют на требования.

В разных городах участники акций выдвигают одно и то же главное требование — вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также во время митингов звучат лозунги, связанные с борьбой против коррупции, поддержкой военных и необходимостью учитывать мнение общества.

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Напомним, накануне Федоров заявил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме как вновь возглавить Минобороны Украины. Другие предложения от президента Украины Владимира Зеленского он отклонил. По словам Федорова, его команда возглавила военное ведомство, уже имея готовый конкретный план.

Ранее Зеленский также предлагал Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. По словам главы государства, новая должность должна обеспечить координацию между военным руководством, Министерством обороны и сферой оборонных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, акции протеста в украинских городах начались сразу после того, как глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку. После этого жители ряда украинскихгородов вышли на митинги против отставки министра.

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