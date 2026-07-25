Putin dronned Jesus Christ. Почему и как изменилось отношение США к нам

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Зеленский на следующей неделе в очередной раз встретится с Трампом и в очередной раз услышит заверения в том, что США поддерживают Украину. И это, действительно, лучше, чем противостояние прошлого года.

Далее текст на языке оригинала.

У нас на очах відбувається розворот MAGA в сторону України. Візит лори Лумер, одного з ключових блогерів цього середовища – це ознака того, що Трамп взяв курс на покращення стосунків з Україною. А фраза з її сюжету, що Путін бомбить дронами Ісуса Христа – чи не найкраще, що можна було сказати для аудиторії MAGA. То що ж це означає в контексті нашої війни?

1. Протягом останніх двох місяців ми бачимо повну зміну риторики трампістів в цілому та Трампа зокрема, щодо України і частково Росії. Якщо бути точним, Трамп покращив риторику щодо України, але про Росію не говорить практично нічого конкретного. Справді, США розморозили постачання ракет для Patriot, Трамп висловив розчарування щодо бажання Росії вести переговори.

Зрештою, є висока вірогідність, що наступного тижня, під зустріч Зеленського з Трампом буде розіграно шоу "прийняття закону Грема-Блюменталя", який навряд чи в перспективі 2-3 місяців має мінімальні шанси на імплементацію.

2. Перш ніж перейти до подальшого аналізу, я хотів би зупинитися на питанні історичної перспективи. Весь минулий рік велика частина світу жила в ілюзії швидкого миру в Україні, який базувався на тому, що США та Росія можуть підписати якусь угоду, яка зупинить війну. В теорії це було можливо. На практиці на противазі цьому стали дві важливі речі:

– бажання Путіна продати одне й те саме (Північний морський шлях і прилеглі ресурси) одночасно США та Китаю, що навіть в теорії зараз неможливо;

– Історична ненависть (нелюбов) народів Росії та США. Цей фактор явно недооцінив Трамп, бажаючи великої угоди. А тому зараз доводиться робити крок назад.

3. За чотири місяці в США відбудуться вибори і на кону стоїть питання більшості сенату. Україна входить в десятку важливих тем для виборців (хоча ми знаходимося не в першій пʼятірці). Республіканці розуміють, що продовжувати проросійську риторику смертельно для рейтингу. В той же час зупинити цю війну в США немає сил і можливостей. Точніше є, але для цього потрібно відкрито включитися в війну проти Росії, та в торгову війну проти Китаю та Індії. Щодо війни з Росією, то цього не хоче ніхто в США, щодо торгових воєн, то Китай вже показав, що цю війну він виграє. Сваритися глобально з Індією в Вашингтоні також не хочуть. Тому було прийнято рішення змінити риторику щодо війни в Украіні.

4. Приблизно місяць тому Рубіо сказав фразу, яка є квінтесенцією цих змін: "на цьому етапі Україна виграє цю війну". Простіше кажучи, формула цієї риторичної зміни така: США допомагають Україні, Україна "на цьому етапі виграє війну", а всі проблеми лежать або на європейцях або на керівництві України.

При цьому, повторюся, Трамп не дозволяє собі різких випадів проти Путіна. Путін також живе в парадигмі, що стосунки з США будуються на двох китах: "не сваритися з Трампом і тягнути час".

5. Як результат, ми наразі, маємо зміну риторики без особливої зміни дій. Чи погано це для нас? Звичайно, хотілося б кращого. Але це точно краще за конфронтацію, яка була трохи більше року тому.