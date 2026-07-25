Имеет охрану и путешествует под чужой фамилией: что известно о жизни беглого экс-президента Януковича в России

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его гражданская жена Любовь Полежай после бегства в Россию проживают в поместье в Сочи. Бывший глава государства путешествует под именем "Олег Леонов", а члены его семьи владеют большим количеством недвижимости и миллионами долларов на депозитах.

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Об этом говорится в расследовании "Телебачення Торонто". Журналисты отмечают, что его охрана состоит из бывших сотрудников Управления государственной охраны Украины, которые после бегства из Украины начали работать в Федеральной службе охраны РФ.

Как сейчас живёт Виктор Янукович

Вместе с охранниками на самолетах путешествовали Любовь Садыкова, проживающая в РФ под девичьей фамилией Полежай, её дочь Мария Садыкова и сестра Надежда Маренцева.

Как выяснили журналисты, Садикова в течении 2015–2025 годов, вероятно фиктивно, работала менеджером в одном из крупнейших в России агрокомплексов имени Ткачева и получала зарплату в среднем 50 тысяч рублей в месяц. В собственность ей перешли 337 га сельскохозяйственной земли, после чего она начала сдавать её в аренду тому же агрокомплексу Ткачова. За четыре года она получила более 50 млн рублей и ещё почти 14 миллионов заработала на продаже недвижимости.

В общей сложности Садыкова получила в собственность более 370 га земли в Сочи и более 2400 кв. м. недвижимости: пять квартир, пять домов и ещё четыре помещения. Из них две квартиры в Москве, площадью 102 и 147 кв. м. Два года назад она зарегистрировала в Сочи юридическое лицо "Щедродар", однако, как показывает финансовая отчетность, ее прошлогодний доход составил минус 2 миллиона рублей.

Виктор Янукович = Олег Леонов

Журналисты также выяснили, что Виктор Янукович, вероятно, путешествует по России под именем Олега Николаевича Леонова. С 2014 года Садыкова выезжала из России только в оккупированную Абхазию, куда также, помимо охранников, с ней ездил и "Леонов Олег Николаевич". Никаких других сведений об этом лице нет, кроме даты рождения, указанной в департаменте здравоохранения – 9 июля 1950 года, что является датой рождения беглого экс-президента. В то же время Леонова – это девичья фамилия матери Януковича, которая умерла, когда ему было два года.

Как живут дети Януковича

Журналисты также обнаружили номер телефона, которым пользовалась бывшая официальная супруга Януковича, Людмила, в российских "Госуслугах". С 19 июня 2026 года он указан в реестре как номер умершего лица. В то же время старший сын экс-президента, Александр Янукович, вместе с женой и двумя сыновьями проживает в России под фамилией Соколовы.

До мая 2026 года у него был доступ к системе распознавания и отслеживания лиц, которую используют российские спецслужбы, а также права на редактирование. Кроме того, в 2022–2023 гг. Александр Янукович летал из Москвы в Сочи и обратно вместе с начальником Пятой службы ФСБ Сергеем Беседой, его заместителем Анатолием Болюхом и экс-генпрокурором Украины Виктором Пшонкой с его женой, которые летали под именами Виктор и Ольга Федоровы.

Жена Александра Януковича, Елена, за все время проживания в России приобрела в собственность более 27 тысяч кв. м. недвижимости, в частности в элитном коттеджном городке "Бенилюкс" под Москвой. По данным Пенсионного фонда РФ, с 2009 года и по настоящее время она является домохозяйкой, однако на её депозитах два года назад лежало 3,5 млн долларов. Помимо российского, у Елены Янукович также есть гражданство ОАЭ, как и у их детей.

Как сообщал OBOZ.UA, имя Виктора Януковича упоминается 47 раз в документах, известных как "файлы" покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Речь идет о массиве материалов, содержащем электронную переписку, аналитические справки и обзоры СМИ.

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