"Мира там нет": Зеленский озвучил доклады разведки о планах России на осень. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила достоверные данные о планах России на осень. По его словам, Кремль не демонстрирует намерений прекратить войну, а напротив, готовится к новым мобилизационным мерам и продолжению агрессии.

Видео дня

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении 25 июля, которое было опубликовано на официальном Telegram-канале президента. Он отметил, что разведка доложила о подготовке России к дальнейшим военным действиям, а также об углублении сотрудничества Москвы с Северной Кореей.

"Чего там нет в российских планах, так это мира. К сожалению. Пока что нет", – подчеркнул глава государства.

Планы Кремля

По словам президента, Путин готовит условия для расширения мобилизации, хотя публично может представлять это под другими формулировками. Зеленский отметил, что за неполные семь месяцев 2026 года в ряды российских вооруженных сил поступило 221 тысяча человек.

В то же время, по данным, озвученным главой государства, потери российской армии за этот же период составили почти 225,5 тысячи военнослужащих. Из них 131 тысяча – погибшие, почти 93 тысячи – раненые. Президент также заявил, что значительная часть ранений является тяжелой из-за "тотально плохой фронтовой медицины" в армии РФ.

Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с международными партнерами должна усиливать давление на Россию, чтобы заставить её отказаться от продолжения войны. По его словам, этому способствуют украинские дальнобойные операции и удары по военным целям.

Угроза со стороны КНДР

Отдельно президент остановился на военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. По его словам, Москва рассчитывает получить еще 30 тысяч военных из КНДР, а их прием начали готовить в Воронежской области еще в июне.

Кроме того, Зеленский заявил, что Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Он отметил, что такое сотрудничество представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Азии, находящихся в зоне досягаемости северокорейских ракет.

По словам президента, Россия помогает КНДР приобретать боевой опыт и совершенствовать вооружение благодаря его применению в войне против Украины.

"Мы будем противодействовать", – подытожил Зеленский.

Что предшествовало

Обсуждение того, объявят ли в России мобилизацию в этом году, продолжается уже некоторое время. В ГУР отмечали, что в РФ будут максимально избегать темы мобилизации до выборов в Государственную Думу, однако ее проведение не исключается. В то же время строительство новых учебных центров для новобранцев российской армии не фиксируется.

Президент Владимир Зеленский говорил о том, что после предстоящих выборов в России Кремль может прибегнуть к новой волне эскалации войны, в частности увеличить масштабы мобилизации. В то же время, по словам главы государства, поддержка войны среди россиян заметно снизилась.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские власти закладывают законодательную и правоохранительную базу для проведения масштабной волны мобилизации, а также потенциального введения военного положения. Последние решения Госдумы, Минобороны и Росгвардии свидетельствуют о том, что в Москве не исключают масштабных общественных беспорядков, вызванных неприятием мобилизации.

Между тем в России заявляют, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в СМИ. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который существенно расширяет перечень лиц с судимостью, имеющих право заключить контракт с Министерством обороны. Если изменения будут приняты, отправиться на войну против Украины смогут осужденные по ряду статей, которые ранее находились под запретом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!