В странах ЕС можно возвращать железнодорожные билеты без потери средств: при каких условиях это стало возможным

Гражданам Франции, которые приобрели железнодорожные билеты в регион вблизи Бордо, разрешили их обмен и возврат без потери средств. Такое решение связано смасштабными лесными пожарами на юге страны.

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Об этом сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро. Его слова приводит французский телеканал BFMTV.

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По его словам, пассажиры, имеющие железнодорожные билеты в юго-западные регионы на ближайшее время, могут сдать или обменять их с полным возвратом средств.

"После заседания межведомственной кризисной группы я попросил оператора SNCF принять исключительную меру, которая позволит путешественникам, направляющимся в регион вокруг Бордо и другие районы, пострадавшие от пожаров, отложить или отменить поездку без штрафных санкций", – сообщил чиновник.

Табаро заявил, что решение было принято с целью ограничить приток новых людей в этот туристический регион, чтобы не создавать дополнительных трудностей для работы спасательных служб.

При этом владельцы билетов, на которые распространяется данное предложение, получат соответствующие уведомления.

Напомним, во Франции, Испании и ряде других стран Южной Европы продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже привели к эвакуации десятков тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции и в центральной Испании, где огонь уничтожил обширные площади лесов, а в Испании пожары уже унесли жизни 13 человек.

Как писал OBOZ.UA, ранее Еврокомиссия представила детали плана готовности ЕС к сезону лесных пожаров-2026. Еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления Аджа Лябиб назвала его "самым скоординированным и амбициозным пакетом мер" в истории европейского сообщества.

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