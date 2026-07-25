Синоптики дали прогноз не воскресенье в Украине: ждать ли жары. Карта

В воскресенье, 26 июля, в Украине установится комфортная и умеренно теплая погода. Сильной и изнуряющей жары синоптики пока не прогнозируют.

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Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +22...+27 градусов. Об этом свидетельствует прогноз погоды Украинского гидрометцентра.

Погода по регионам 26 июля

В западных областях ожидается солнечная погода с переменной облачностью, без осадков. Ночью термометры покажут +11...+16, а днем столбики поднимаются до +23...+26 градусов. Самые высокие показатели зафиксируют на Закарпатье и Буковине – до +28 градусов.

На севере Украины будет преимущественно солнечно. Ночная температура составит +13...+18, дневная будет в пределах +22...+26 градусов. В Киеве ночью столбики термометров опустятся до +16, а днем в столице потеплеет до +26 градусов.

В центральных регионах ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью ожидается +12...+18, а в дневные часы воздух прогреется до +23...+27 градусов.

В Крыму и в целом в южных областях сохранится переменная облачность. В Одесской, Николаевской, Херсонской области ночью будет достаточно тепло – до +21 °C, днем воздух прогреется до +27. В Крыму возможен кратковременный небольшой дождь.

На востоке будет облачно с прояснениями. Дневная температура составит +21...+27, ночная местами опустится до 17 градусов. В Луганской и Донецкой области местами пройдет небольшой дождь.

В целом в воскресенье температурный режим будет мягким и комфортным по всей территории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом мощная волна жары охватила весь юг Европы, приведя к первым летальным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры.

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