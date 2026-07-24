Произошла очередная трагедия во время массового мероприятия – выставки современного вооружения.

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Пострадали сотни людей.

Далее текст на языке оригинала.

Незалежно від того, які висновки зробить слідство і хто понесе відповідальність, ця трагедія вкотре нагадала просту істину: в умовах повномасштабної війни безпека людей має бути головною умовою проведення будь-якого масового заходу.

Я не хочу зараз аналізувати конкретні дії організаторів, наявність чи відсутність бригад екстреної медичної допомоги, підрозділів ДСНС, поліції або інші обставини. Це мають встановити компетентні органи.

Натомість хочу нагадати базові принципи, які, на мою думку, повинні бути обов'язковими під час організації будь-якого масового заходу в країні, що живе в умовах війни.

1. Оцінка загрози

Кожен масовий захід повинен проводитися лише після професійної оцінки воєнних ризиків. Якщо існує висока ймовірність ураження району проведення заходу або неможливо забезпечити належний рівень безпеки, такий захід не повинен проводитися.

2. План реагування

Організатори повинні мати заздалегідь відпрацьований план дій на випадок повітряної тривоги, ракетного удару, атаки БпЛА чи іншої надзвичайної ситуації. Усі відповідальні особи мають знати свої функції.

3. Медичне забезпечення

Під час масових заходів мають чергувати бригади екстреної медичної допомоги, готові негайно розпочати сортування постраждалих та надання допомоги.

4. Сили реагування

Повинна бути забезпечена присутність або гарантована готовність до негайного прибуття підрозділів ДСНС і Національної поліції для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та організації евакуації.

5. Укриття

У безпосередній доступності мають бути укриття, здатні прийняти всіх учасників заходу. Люди повинні знати маршрут до них, а організатори – порядок евакуації.

6. Інформаційна безпека

До початку та під час проведення заходу необхідно максимально обмежувати поширення інформації про точний час, місце, склад учасників та інші відомості, які можуть бути використані противником.

7. Особиста відповідальність

Організація масового заходу під час війни – це не лише право, а й величезна відповідальність за життя людей. Якщо хоча б один із ключових елементів безпеки відсутній, необхідно мати мужність перенести або скасувати захід.

Війна змінила правила.

Сьогодні недостатньо просто організувати хороший захід. Потрібно зробити все можливе, щоб кожен його учасник мав шанс повернутися додому живим.

Жодна виставка, концерт, форум чи презентація не варті людського життя.