'Готов отдать все пояса': Усик ответил на вопрос о Трампе

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) выразил готовность подарить президенту США Дональду Трампу все свои чемпионские пояса, если это поможет остановить преступную войну России против Украины. Наш соотечественник при этом не стал оценивать деятельность американского лидера в отношении агрессии РФ.

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Об этом Усик заявил в комментарии изданию Washington Post. Отвечая на вопрос журналиста о том, что один из его поясов президент Украины Владимир Зеленский презентовал Трампу во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля, боксер призвал остановить войну.

"Я восхищаюсь украинскими электриками, которые продолжают работать на объектах, несмотря на постоянные атаки. Заслуживает ли Трамп моего чемпионского пояса? Знаете, вопрос не в том, заслуживает он его или нет. Если это приведет к миру в нашей стране, я готов отдать все свои пояса", – сказал Усик.

Ранее СМИ выяснили, где сейчас находится пояс украинского суперчемпиона после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме. Сам Усик ранее реагировал на вирусное фото своего титула с встречи президентов двух стран.

В свою очередь, Зеленский впервые детально высказался о споре с командой Трампа в Белом доме 28 февраля. Также глава государства рассказал о влиянии российской информационной атаки на администрацию президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о мечте, которой не суждено сбыться из-за военной агрессии России в отношении Украины.

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