"Годами у него одно и то же": Зеленский обвинил Путина в поиске поводов для продолжения войны. Видео

В Кремле сейчас не думают о завершении полномасштабной войны против Украины: у российского диктатора Владимира Путина постоянно находится повод, чтобы избегать мирных переговоров. Необходимо добиться того, чтобы у Москвы "появилось желание тратить деньги не на смерть, а на что-то другое".

Видео дня

Об этом в традиционном вечернем обращении к народу 26 сентября заявил президент Владимир Зеленский. Соответствующая видеозапись опубликована пресс-службой ОП в YouTube.

Россия не хочет мира

"Очевидно, россияне не готовятся к остановке войны, по крайней мере сейчас. Постоянно у Путина находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не делать трехсторонний формат, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать, не останавливать эти убийства. Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры", – отметил глава Украинского государства.

Путин постоянно ищет надуманные причины вести войну. Они звучат одинаково, и недавняя встреча Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом тоже это подтверждает.

"Америка оценивает ситуацию аналогично", – утверждает президент.

Он заверил, что наша страна вместе с США, Европой, Канадой, Японией и другими союзниками работает над тем, чтобы у России появилось желание положить конец войне. "В ближайшие дни и в октябре будет много дипломатической активности, чтобы изменить ситуацию", – анонсировал Зеленский.

Враг будет наращивать производство "Шахедов"

У Украины есть информация, что в 2027 году на производство только реактивных дронов и барражирующих боеприпасов РФ планирует потратить 12 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что эта угроза "касается не только Украины".

Сейчас защитники нашего неба перехватывают около 55% реактивных российских беспилотников. Всего за сентябрь противник запустил более 2730 реактивных "Шахедов" (более 1,5 тысячи удалось сбить или подавить средствами РЭБ).

"Конечно, к сожалению, значительная часть достигает поставленных целей, но мы в Украине шаг за шагом сделаем защиту, сделаем не меньше чем та, которая уже существует против обычных "Шахедов": по обычным "Шахедам" более 90% сбитие", – сообщил Зеленский.

Украина готовит противодействие врагу. В частности, 26 сентября глава государства заслушал доклады военной разведки касательно российского производства оружия, о котором Киеву известно из некоторых внутренних документов Москвы. Как отметил президент, "на каждый пункт должно быть украинское средство"

"Сейчас уже есть несколько эффективных прототипов перехватчиков против российских реактивных дронов. Есть команды, которые используют их в боевых условиях. Уже определены перехватчики, которые могут стать основным средством нашей защиты. Производство, компоненты – все это мы масштабируем. Ответ будет. То же самое и в отношении других существующих угроз", – заверил он.

Европейским странам необходимо усилить превентивную защиту

Зеленский предупредил, что российская угроза касается также стран-партнеров Украины.

"Многие спецслужбы имеют информацию, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства. Возможно, на другие регионы. И поэтому вместе нужно строить защиту. Вместе нужно защищаться превентивно", – призвал он.

Именно поэтому Киев обсуждает более жесткие санкции против агрессора и именно поэтому предлагает заключать Drone Deal. "Это гораздо больше, чем экспорт того или иного оружия. Это создание совместных систем защиты – распространение того опыта, которым обладают настоящие защитники, наши воины, это задача модернизировать оборону нашу и тех партнеров, кто сам может оказаться под давлением России или ее союзников", – пояснил Зеленский.

Он считает, что о собственной защите должна подумать не только Европа. "Чем больше сил в мире мы объединим для постоянной модернизации обороны, для покрытия наших дефицитов и также для совместного производства, совместной работы, тем быстрее сможем гарантировать безопасность, гарантировать безопасность для всех и прийти к настоящей, реальной дипломатии и к миру", – подчеркнул Зеленский.

По состоянию на 26 сентября Киев заключил уже 11 сделок в формате Drone Deal, 11-ю – с Финляндией – было подписано в Нью-Йорке (США) на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это настоящий вклад в приближение мира. Для партнеров это опыт и безопасность, для Украины это больше сил для производства, это больше финансов, больше технологических преимуществ благодаря тому, чем партнеры могут помочь нам, так же как мы помогаем им", – рассказал президент.

12-е соглашение в формате Drone Deal "с сильным государством" уже готовится; Украина рассчитывает достичь официальных договоренностей в ближайшие недели.

Зеленский поблагодарил Силы обороны

"Еще одно. Я хочу отметить всех: все службы, все компании, задействованные в защите нашей критической инфраструктуры. Россияне проводят операцию ударов против украинских дата-центров, против нашей инфраструктуры связи. И каждый видит эту угрозу. Цель у россиян проста: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов. Оперативно противодействуем этому.

Были решения Ставки по этому поводу, и на всех этапах есть четко определенные шаги, чтобы была защита Украины и от этой угрозы. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу. Я благодарю всех, кто помогает. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной, кто с нашими людьми! Слава Украине!" – такими словами президент завершил обращение.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские гибридные удары все шире распространяются по Европе. Речь идет об использовании беспилотников, кибератаках, диверсиях, поджогах и нарушениях воздушного пространства. Европейские чиновники опасаются, что при таком развитии событий гражданские лица могут стать жертвами таких атак.

– Недавно американские спецслужбы собрали данные о планах Кремля по эскалации гибридной войны и передали их европейским правительствам. По данным ЦРУ, Россия готовит удары с использованием беспилотников по странам Южной Европы. Ключевыми целями могут стать Испания, Франция и Италия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!