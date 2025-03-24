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"Это невозможно": Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
'Это невозможно': Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) практически не верит в том, что ему удастся провести бой в Украине до окончания карьеры. Наш соотечественник отметил, что страна продолжает противостоять российской агрессии, которая не демонстрирует желания мира.

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Об этом Усик заявил в интервью британскому телеканалу Sky Sports. 38-летний боксер, который собирается провести еще минимум два боя перед тем, как завершить выступления на профессиональном ринге, отметил, что мечта подраться на стадионе в Киеве или любом другом городе страны так и останется несбыточной.

"Это невозможно": Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России
НСК Олимпийский

"Сегодня я думаю, что бой в Украине – это невозможно. Россия воюет с Украиной, запускает очень много ракет. Бокс – это моя жизнь. Многие люди говорят, что мои результаты – это мое наследие. Я не думаю об этом. Мое наследие – это мои дети. То, что я строю, то, что я делаю сейчас для Украины", – сказал Усик.

"Это невозможно": Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России

Ранее директор команды нашего чемпиона Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. сам Александр заявлял о желании подраться с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Сам Александр спокойно отреагировал на это решение.

"Это невозможно": Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России
"Это невозможно": Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

"Это невозможно": Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России
"Это невозможно": Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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