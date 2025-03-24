'Это невозможно': Усик назвал мечту, которая не сбудется из-за России

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) практически не верит в том, что ему удастся провести бой в Украине до окончания карьеры. Наш соотечественник отметил, что страна продолжает противостоять российской агрессии, которая не демонстрирует желания мира.

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Об этом Усик заявил в интервью британскому телеканалу Sky Sports. 38-летний боксер, который собирается провести еще минимум два боя перед тем, как завершить выступления на профессиональном ринге, отметил, что мечта подраться на стадионе в Киеве или любом другом городе страны так и останется несбыточной.

"Сегодня я думаю, что бой в Украине – это невозможно. Россия воюет с Украиной, запускает очень много ракет. Бокс – это моя жизнь. Многие люди говорят, что мои результаты – это мое наследие. Я не думаю об этом. Мое наследие – это мои дети. То, что я строю, то, что я делаю сейчас для Украины", – сказал Усик.

Ранее директор команды нашего чемпиона Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. сам Александр заявлял о желании подраться с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Сам Александр спокойно отреагировал на это решение.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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