"Возможно, еще до наступления зимы": Трамп сделал заявление касательно мирного соглашения между Украиной и Россией

Чтобы война закончилась, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а Путину – договориться с Зеленским. Такое "гениальное" решение озвучил президент США Дональд Трамп.

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Он выразил надежду, что мирное соглашение удастся заключить "уже в ближайшее время" – возможно, даже до наступления зимы. Об этом республиканец сказал во время общения с прессой в субботу, 26 сентября, перед отъездом из Белого дома.

Журналистка задала ему вопрос о переговорах с Зеленским относительно ракет для систем ПВО и ПРО Patriot. Трамп уклонился от ответа, перейдя сразу к теме мирных договоренностей.

Президент США сказал, что "много разговаривал" с украинским коллегой. "И он согласен, и Путин согласен… Однажды, надеюсь, в недалеком будущем, возможно, еще до наступления суровой зимы, они заключат сделку", – заявил Трамп.

Журналистка попыталась вернуть его к вопросу о боеприпасах. Она спросила, согласен ли Трамп с Зеленским относительно возможности производства зенитных ракет для Patriot в Украине.

"Я согласен с Зеленским в том, что мы обсуждаем много разных тем, и по многим из них у нас полное согласие. Но знаете, чего я хочу от него? Заключения соглашения. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и я хочу, чтобы Путин договорился с ним.

В прошлом месяце в войне между Украиной и Россией погибли 25 тысяч человек, месяцем ранее – 32 тысячи, преимущественно военные, 97% военные... Как жаль", – сказал глава Белого дома.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 сентября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили войну РФ против Украины, в частности возможность договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

– Американская сторона предложила подготовить новую встречу в трехстороннем формате (США, Украина и Россия) на техническом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах.

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