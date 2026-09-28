Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 27 сентября, объявил об отставке с поста, хотя его второй президентский срок должен был завершиться только в середине 2027 года. Он решил досрочно покинуть пост, чтобы принять участие в внеочередных парламентских выборах и побороться за кресло премьер-министра.

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Об этом Вучич заявил в обращении к нации, сообщает DW . Там отмечается, что правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) уже определила его своим кандидатом на пост главы правительства.

Вучичвпервые стал президентом Сербии 31 мая 2017 года, а в апреле 2022-го был переизбран на второй срок. Согласно Конституции страны, один человек не может занимать пост президента более двух сроков.

Вучич уходит в отставку перед досрочными выборами

В начале сентября Вучич объявил о роспуске Народной скупщины — однопалатного парламента Сербии — и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Главный комитет правящей SNS после этого подтвердил, что Вучич возглавит избирательный список "Объединенная Сербия" и будет претендовать на пост премьера в случае победы.

После отставки Вучича обязанности президента Сербии временно будет исполнять председатель Народной скупщины Ана Брнабич. При этом в стране должны состояться досрочные президентские выборы.

Масштабные протесты в Сербии

Решение Вучича уйти в отставку впервые было объявлено на фоне массовых протестов в Сербии. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде, в результате чего погибли 16 человек.

Среди требований участников протестов была отставка Вучича. Демонстранты обвиняли президента и его окружение в коррупции, связях с организованной преступностью, насилии в отношении политических оппонентов и подавлении свободы слова.

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По данным опросов общественного мнения, около 80% жителей Сербии поддерживали антикоррупционные требования студентов, а около 64% — сами протесты.

Напомним, в июне 2026 года Александар Вучич уже заявлял о намерении уйти в отставку в течение нескольких недель. Тогда президент Сербии связывал своё решение с антикоррупционными протестами в стране и заявлял о предстоящих досрочных президентских и парламентских выборах.

Как писал OBOZ.UA, в феврале 2025 года в сербском Новом-Саде тысячи людей заблокировали три моста через Дунай во время масштабной акции протеста. Протестующие требовали от властей расследовать обрушение навеса на железнодорожном вокзале, после которого в стране началось антикоррупционное движение, а студенты также призывали к отставке президента Александра Вучича.

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