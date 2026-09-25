Содержательная часть встречи лидеров США и КНР закончилась, по большому счету, ничем. Новых соглашений нет. Единственный практический результат – продление "пусанского торгового соглашения" (подписанное осенью 2025 "перемирие" в торговой войне) до января 2027. В надежде, что на предстоящих до конца года двух встречах Трампа и Си они договоряться о большем.

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Вариант подобного исхода можно было ожидать, учитывая что за четыре дня до визита Скот Бессет провёл серию "интенсивных переговоров" с Ха Лифеном. Но, на некую единую позицию стороны пока не вышли. А это означает, что "фаза 2" Большого Соглашения (первая фаза подписана 15 января 2020) выработана и подписана не будет. Еще одним подтверждением тому послужило изменение состава китайской делегации. В отличие от визита Трампа в КНР, Си не брал с собой большой делегации бизнесменов. То есть не ожидал больших прорывов.

В результате стороны договорились интенсифицировать контакты "малых групп" по отдельным вопросам. То есть речь идет о проработке направлений без лишнего внимания и медийного шума.

Из политических вопросов затрагивались практически все ключевые. Си в выступлении сделал "пас" Трампу, заявив, что "Сотрудничество Китая и США не может решить всех проблем в мире, но многие из них трудно решить без такого сотрудничества". То есть обозначил свой интерес к участию в урегулировании ряда конфликтов и войн. Но в режиме "сотрудничества".

При этом как по данным китайской стороны, так и американской прессы стороны обсудили войну против Ирана, войну РФ против Украины, конфликтные темы ИИ и, естестввенно Тайвань.

Но для Трампа создавать совместные с КНР форматы по первому намеку, насколько понимаю, неприемлемо. Еще перед началом встречи он попытался впечатлить гостя "в духе Анкориджа" пролетом военной авиации. Скривился сам. А Си, позже напомнил о "ловушке Фукида" тем самым подчеркнув рамки разговора – стремительно развивающееся государство угрожает позициям слабеющего гегемона.

Далее был прямой призыв к США не педалировать тему "независимости Тайваня".

С другой стороны был сигнал на Иранском направлениипосле встречи лидеров США и КНР (тема обсуждалась Трампом и Си). Масуд Пезешкиан заявил о готовности к заключению соглашения с США (включая проверку МАГАТЭ сохранности ядерных материалов и открытие Ормузского пролива) до промежуточных выборов. Хороший пас, который в случае успеха позволит Трампу "сохранить лицо" и даже заявить о "победе".

Обсуждался и украинский вопрос. Точнее, стороны "затрагивали его" – так формулирует произошедшее Синьхуа МИД КНР говорит об "обмене мнениями". Но для Трампа, учитывая интерес на российском направлении пока неприемлема идея изменения формата переговоров и расширение числа посредников с равными правами и равным участием.

Для нас это означает, что на ближайшие месяцы резкого изменения контуров обсуждения вариантов заморозки войны не произойдет. Россия попытается усилить свои позиции нанеся максимальный урон украинской инфраструктуре. Украина будет отвечать тем же. США постараются активизировать процесс через обсуждение отдельных составляющих – "перемирий". Например, в области энергетики или моря. С сомнительными пока что результатами.

Но такой ход событий говорит так же о том, что закон Грэма-Блюменталя не заработает в полную силу. Ведь если вводить пошлины в отношении крупнейших торговых партнеров РФ. Необходимо давить в том числе на Китай. Но... стороны договорились продлить "торговое перемирие". Которое, к слову, дает США доступ к импорту целого набора редкоземельных элементов.

Данная ситуация порождает запрос (и создает возможности) для активной челночной дипломатии заинтересованных сторон. Россия это пытается делать, в том числе существенно интенсифицируя трек Дмитриева. Для Украины в данном случае есть необходимость и, что самое главное, возможность (учитывая произошедшее на встрече Си и Трампа) обсуждать форматы заморозки и с Пекином. Проще говоря, кроме еженедельных (фактически) поездок групп украинских политиков в Вашингтон, пытаться организовать хотя бы ежемесячные не публичные консультации в КНР. Хотя бы потому что вопросы продвижения своих интересов однин анонсированным визитом Сибиги не решаются – необходимо активное предварительное обсуждение. В том числе в достаточно деликатных сферах, где важен разговор а не тезисы в СМИ.

Вторая составляющая "челночной дипломатии" – создание региональное сотрудничество и вовлечение дополнительных игроков. Нам крайне необходимы ровные отношения с Румынией, Польшей, желательно, Венгрией. Где, например, для Варшавы, привлекательным моментом может быть привлечение её к многосторонним консультациям по вопросам частичной заморозки (например, логистики). Это усиление "политической роли" Польской Республики. Но в то же время использование Варшавы как дополнительного посредника в выходе на китайское руководство. Как никак, но Польша и КНР активно развивают сотрудничество. Аналогично Турция, но и Египет.

Время на активизацию есть. Для Украины главное, чтобы вопрос заморзки до конца 2026 года ещё, как минимум дважды поднимался на встречах Си и Трампа – на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре и на саммите G20 во Флориде в декабре.

На первом будет лично присутствовать Путин, но возможные новые переговорные рамки по заморозке войны в Украине имеют шанс быть созданными после саммита G20.

До этого момента Трамп попытается вытянуть максимум из статуса США как единственного посредника. В том числе через давление на Украину с целью "уступить" по ряду вопросов.