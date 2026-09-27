Созданы специально для осени: 4 лучших цвета волос для этого сезона

Осень почти всегда меняет не только гардероб, но и желания относительно внешнего вида. После лета с выгоревшими прядями, легкими укладками и солнечными бликами хочется более глубоких, теплых и "дорогих" оттенков.

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В тренде – мягкие переходы, естественная глубина цвета, блеск и оттенки, которые легко вписываются в повседневный образ. Эксперты назвали четыре варианта, которые особенно хорошо подойдут для осени.

Poetic Romantic Balayage – мягкий романтический балаяж

Этой осенью балаяж становится более спокойным и деликатным. Вместо очень светлых прядей с заметным контрастом – мягкие блики в близких друг к другу тонах.

Главная идея такого окрашивания – создать глубину, но не сделать цвет слишком "нарисованным". Волосы должны выглядеть естественно, как будто оттенки просто немного меняются на свету.

Такой вариант хорошо подойдет тем, кто не хочет часто обновлять окраску. Благодаря плавным переходам корни отрастают менее заметно, а сам цвет дольше выглядит аккуратно. В салоне можно попросить мастера сделать тонирование в близких оттенках и обсудить демиперманентное окрашивание без аммиака, если хочется менее радикальных изменений.

Cocoa Brondette – глубокий шоколадный оттенок

Для тех, кто осенью хочет сделать волосы темнее и насыщеннее, актуальным станет Cocoa Brondette. Это сочетание глубокой брюнетной базы с мягкими шоколадными переливами. В результате цвет не выглядит плоским – наоборот, пряди приобретают объем и красивый блеск.

Особенно эффектно такой оттенок может смотреться на оливковой коже, но теплоту и насыщенность цвета легко адаптировать под разные типы внешности.

Если не хочется полностью переходить на темный цвет, можно добавить шоколадные пряди в технике балаяж. Это придаст глубину, но сохранит легкость образа.

Caramelized Amber Highlights – карамельно-янтарные пряди

Еще один беспроигрышный осенний вариант – сочетание золотистых, карамельных и медных оттенков. Такие пряди хорошо напоминают свет "золотого часа" и прекрасно вписываются в атмосферу осени. Они придают волосам тепло, но при этом не забирают яркость.

Лучше всего карамельно-янтарное окрашивание смотрится на брюнетках и волосах с многослойной стрижкой. Крупные светлые пряди могут подчеркнуть движение, объем и текстуру прически.

Мастера советуют делать акцент на передних прядях – так лицо становится визуально светлее, а окрашивание выглядит выразительнее.

Cloud Balayage – "облачный" балаяж

Для блондинок этой осенью актуальным будет совсем другое направление – холодное, воздушное и очень светлое.

Cloud Balayage предполагает добавление бело-блондиновых прядей в уже светлую основу. Благодаря этому волосы выглядят более объемными и многомерными, но без резких переходов. Такой вариант даёт эффект, близкий к платиновому блонду, однако требует меньшего внимания к корням. Светлые пряди распределяются мягко, поэтому отрост не так сильно бросается в глаза.

Cloud Balayage также может стать хорошим решением для тех, кто хочет аккуратно интегрировать седину в общий цвет. Холодные светлые оттенки помогают сделать переход между натуральными седыми волосами и блондом менее заметным.

Какой оттенок выбрать осенью

Главный тренд сезона – не радикальное изменение, а мягкое обновление цвета. Тёмным волосам придают шоколадную глубину и карамельное тепло, светлым – воздушные холодные акценты, а балаяж становится максимально естественным.

Поэтому выбор зависит от того, какой эффект хочется добиться: более тёплого и уютного или, наоборот, чистого и прохладного. В любом случае, осенью выигрышно будут смотреться оттенки, придающие волосам блеск, объем и естественную игру цвета.

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