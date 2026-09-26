Россия планирует потратить на производство дронов $12 млрд: Зеленский рассказал о подготовке противодействия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия в следующем году планирует потратить 12 миллиардов долларов на производство реактивных дронов и баражирующих боеприпасов. Такая огромная сумма пойдет только на эту одну категорию оружия.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в субботу, 26 сентября. Он подчеркнул, что это касается не только Украины.

"Были доклады военной разведки о российском производстве оружия, и это касается не только реактивных "шахедов", но и некоторых других технологических средств. Мы знаем из российских внутренних документов, что они готовят и что именно на следующий год: какие объемы, какое финансирование. Мы готовим наши меры противодействия, и по каждому пункту должно быть украинское средство", – заверил глава государства.

Сейчас у Украины уже есть несколько эффективных прототипов перехватчиков против российских реактивных дронов. Есть подразделения, которые используют их в боевых условиях.

"Уже определены перехватчики, которые могут стать основным средством нашей защиты. Производство, компоненты – все это мы масштабируем. Ответ будет. То же самое касается и других существующих угроз", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что на данный момент Украина перехватывает 55% реактивных "Шахедов". За сентябрь враг применил более 2730 таких БпЛА, свыше 1,5 тысячи было сбито или подавлено.

"Конечно, к сожалению, значительная часть достигает поставленных целей, но мы в Украине шаг за шагом укрепим защиту, сделаем ее не менее эффективной, чем уже существующая защита от обычных "шахедов": по обычным "шахедам" более 90% сбитых", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные используют турбовинтовые учебно-боевые самолеты PC-9, оснащенные подвесными контейнерами с 7,62-мм пулеметами Minigun, для борьбы с российскими реактивными дронами-камикадзе типа Shahed. По данным британского аналитика Джастина Бронка, уже зафиксировано несколько подтвержденных случаев сбивания таких российских БпЛА украинскими самолетами – как днем, так и ночью.

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