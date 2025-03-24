Стало известно, что произошло с поясом Усика после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме

Чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который принадлежал Александру Усику (23-0, 14 КО) и был замечен на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля, находится в личной столовой президента США. Туда его отнесли сотрудники Белого дома после эмоциональных переговоров украинской и американской делегаций.

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Об этом информирует журнал Time. Зеленский, отвечая на вопрос издания, отметил, что не знает, что произошло с трофеем после его отъезда из Вашингтона. "Возможно, он все еще находится там", – предположил глава государства.

По данным журналистов, после окончания встречи Трампа и Зеленского один из сотрудников Белого дома обнаружил пояс там же, где он находился – на столике возле дивана. Его переместили в столовую Трампа, где трофей теперь "находится вместе с другими сувенирами, как напоминание о провалившейся дипломатии".

Отметим, что сам Усик отреагировал на фото своего пояса на встрече Зеленского и Трампа. А бывший чемпион WBC Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) эмоционально прокомментировал переговоры лидеров Украины и США.

В свою очередь президент нашей страны впервые детально высказался о споре с командой Трампа в Белом доме 28 февраля. Также Зеленский рассказал о влиянии российской информационной атаки на администрацию президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о мечте, которой не суждено сбыться из-за военной агрессии России в отношении Украины.

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