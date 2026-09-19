Новые пенсии и зарплаты в Украине: объявлены размеры на следующий год

В Украине, согласно разработанному проекту бюджета, в 2027 году минимальная пенсия вырастет с 2595 до 2878 грн. При этом уже по состоянию на июль 2026 года фактический прожиточный минимум (черта бедности) для пенсионера достигает 7455 грн. То есть абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе будут оставаться за чертой бедности.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В бюджете ПФУ средств на резкое повышение пенсий нет. Однако такой прожиточный минимум в очередной раз показывает, что действующая пенсионная система не способна обеспечить украинцев на заслуженном отдыхе суммой, необходимой для физического выживания(удовлетворения базовых потребностей).

Еще одна плохая новость – размер минимальной зарплаты. В 2027 году минимальная зарплата вырастет на 10,4% – с 8647 до 9546 грн. При этом по состоянию на июль фактический прожиточный минимум для работающего составляет 12 105,1 грн.

То есть за чертой бедности останутся также те украинцы, которые работают полный рабочий день и получают минимальную зарплату. Значительная часть из них на самом деле получает доплату "в конвертах", в то же время часть бюджетников действительно получает минимальную зарплату. Речь идет, в частности, о работниках с высшим образованием. Минимальную зарплату предлагают в государственных ботанических садах, учреждениях культуры и т. д.

Фактический прожиточный минимум в Украине – это рассчитанная Минсоцполитики стоимость базового набора продуктов, товаров и услуг по текущим рыночным ценам Госстата. Хотя этот показатель ежемесячно отражает реальные расходы на жизнь и уровень бедности, для назначения государственных социальных выплат и пенсий используется заниженный прожиточный минимум, утвержденный в законе о Государственном бюджете.

Инфляция в 2027 году составит 8,6%. Это довольно значительный показатель. По итогам 2026 года ожидается рост цен на 8%, тогда как в 2025 году инфляция составляла 12,7%. Вместе с тем реальная зарплата (с учётом инфляции) в следующем году может вырасти на 5,3%.

В среднем украинцам в 2027 году, согласно оценкам правительства, будут платить 34 409 грн. Тогда как средняя зарплата по итогам этого года должна составить 30 032 грн. Для сравнения: в 2025 году она составляла 25 946 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма недостаточна, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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