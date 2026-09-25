Кальмары обитают на глубине 1000 метров и даже глубже. Для сравнения: самый высокий небоскреб в Дубае достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.

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В океанских глубинах на головоногих моллюсков охотятся кашалоты – самый крупный вид зубатых китов. В желудках этих морских млекопитающих скапливается немало твердых, неперевариваемых клювов различных видов кальмаров, в частности двух крупнейших – гигантского и колоссального.

Вокруг клювов нарастает восковая масса, защищающая стенки кишечника от повреждений, – это амбра. Обычно она попадает в океан после смерти кашалота, где годами или десятилетиями дрейфует, "созревая" под воздействием солнца, соли и кислорода. Из чёрной массы с резким неприятным запахом она превращается в серую или белую и приобретает ценный мускусно-древесный аромат.

Амбру часто находят на побережье, куда ее выносят волны. В парфюмерии она чрезвычайно ценится за амбреин – соединение, которое стабилизирует ароматы и делает их более стойкими. Натуральная амбра редка, а потому стоит баснословных денег.

Чтобы охотиться на кальмаров в зоне кислородного минимума или теневой зоне, кашалоты обладают большим запасом кислорода в мышцах и крови.

"Пятую часть массы тела кашалота составляет огромный объем густой, похожей на патоку крови, которая медленно течет по артериям и венам – настолько большим, что туда легко можно засунуть руку. Вязкость крови кашалотов обусловлена большим количеством красных кровяных телец, содержащих белок гемоглобин, который связывает кислород. Еще один белок, миоглобин, придает их мышцам темный, почти черный цвет. Он также связывает кислород и высвобождает его тогда, когда это нужно", – объясняет морская биолог Хелен Скейлз в книге "Удивительная бездна".

Кроме того, во время погружения их сердцебиение замедляется до пяти ударов в минуту. Благодаря этому кашалоты экономно расходуют кислород из запасов, охотясь на дне океана более часа.

Кальмары имеют водный тип дыхания, то есть должны поглощать как можно больше O₂ через жабры. Но на глубине 1000 метров кислорода так мало, что они становятся медлительными, невнимательными и легко попадают в пасть ловкого морского млекопитающего.

Кашалоты обитают в мире, далеком от нашего, но на протяжении веков поддерживали тесную связь между людьми и морской бездной.

В середине XIX века под влиянием растущего спроса на китовый жир набрала обороты коммерческая охота. По состоянию на 1990 год в мире было убито 300 тысяч кашалотов, каждый из которых дал почти 2000 литров спермацета.

Спермацет – вещество, которым заполнены носовые полости самцов и самок (а не то, что вы могли подумать).

"Китовый жир использовали также в качестве промышленной смазки и трансмиссионной жидкости в автомобилях Северной Америки, а также в производстве губной помады, клея и восковых цветных карандашей. Во время Первой мировой войны солдаты смазывали китовым жиром ступни, надеясь защитить их от влаги и избежать болезней ног в сырых окопах. В Европе 1930-х годов почти половину маргариновых спредов готовили из гидрогенизированного китового жира. Спермацет использовали в качестве высококачественной смазки, которая не портится, не разъедает металл и остается скользкой при высокой температуре, позволяя машинам работать быстрее", – говорится в книге "Удивительная бездна".

Лишь в конце 1970-х люди встали на защиту китов, которые превратились из промышленного ресурса в ценный объект дикой природы.

Кажется, знать что-то о существах, живущих так глубоко на дне океана, не очень-то и нужно. Но на самом деле они нужны нам гораздо больше, чем мы им. То есть так: мы им не нужны вообще.

Глубоководные организмы играют важную роль в углеродном цикле планеты. Когда мёртвый планктон или туша кита опускаются на дно океана, часть углерода, который они содержат, надолго остается там, не возвращаясь в атмосферу в виде CO₂.

Еще один пример – медицина: бактерии, обитающие в экстремальных условиях на дне океана – под высоким давлением, в темноте, возле гидротермальных источников, – обладают необычной биохимией. Ученые исследуют их как источник веществ, которые могут быть полезны для создания новых антибиотиков и других лекарств. "На дне Марианской впадины, на глубине 10 898 метров, обнаружили новый штамм бактерий вида дермакокк абиссальный (Dermacoccus abyssi), содержащий ряд соединений, которые уничтожают раковые клетки".

Если вы хотите узнать больше о кашалотах, кальмарах, морских огурцах или лилиях, трахимедузах, адских вампирах, биолюминесцентных червях-бомбардирах, читайте "Удивительную бездну" Хелен Скейлз.

Автор не просто пишет о подводных горах, абиссальных равнинах или желобах, но и доступно объясняет, что это такое; как между собой связаны определенные виды животных и растений, приспособившихся к жизни на глубине; какое влияние оказывают рыболовство, охота и добыча ресурсов на глубоководные экосистемы. Вас ждет увлекательное путешествие на дно океана, где, несмотря ни на что, есть биолюминесцентный свет и удивительная красота.