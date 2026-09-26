"Это мой второй дом". Шевченко признался, куда уехал бы из Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко признался, что безумно влюблен в Италию. По словам бывшего нападающего "Милана", эта страна навсегда заняла важное место в его сердце и является для него вторым домом.

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"Милан" всегда в моем сердце, и я всегда буду его болельщиком. Италия тоже всегда в моем сердце: это мой второй дом. Я говорю это не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому что это правда", - сказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

В интервью итальянским медиа Шевченко, которому 29 сентября исполнится 50 лет, вспомнил основные этапы своей футбольной карьеры. Среди наиболее важных событий он назвал первые вызовы в юношеские команды киевского "Динамо", матчи Лиги чемпионов против "Барселоны", "Реала" и "Баварии", переход в "Милан" и победу в главном еврокубке.

Отдельно бывший футболист отметил период выступлений за "Челси", победу в Кубке Англии и участие сборной Украины в чемпионате Европы. Особое место в его карьере занимает "Золотой мяч", который Шевченко получил в 2004 году. Он стал третьим украинским обладателем этой награды после Олега Блохина и Игоря Беланова.

Сейчас Шевченко продолжает поддерживать украинский футбол в условиях войны. Он рассказал, что одной из главных задач считает сохранение возможностей для детей и подростков заниматься спортом.

Говоря о своей связи с Италией, Шевченко отметил, что итальянские привычки сохранились у него и в повседневной жизни. Он рассказал, что старается есть меньше мяса, чаще выбирает салаты и рыбу, однако полностью отказаться от пасты ему не удалось.

Шевченко также признался, что продолжает следить за итальянским футболом и сохраняет связь с языком. По его словам, он читает новости на разных языках, а сразу после пробуждения уделяет внимание событиям в Украине.

Отдельно бывший форвард рассказал о своем отношении к болельщикам. Он считает, что популярность среди поклонников разных клубов связана с уважением к соперникам.

"Когда мы побеждали с "Миланом", было здорово радовать наших болельщиков, но я также понимал горечь других. Я всегда уважал всех", – сказал Шевченко.

В день 50-летия Шевченко хотел бы получить один подарок: мир для Украины. "Я хочу, чтобы люди в моей стране как можно скорее смогли жить в мире", – заявил он.

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