Украинцев пугают "налогом на посылки": почему его необходимо принять и кто на этом "заработает"
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Принятие народными депутатами законопроекта № 16051-1 – более известного как "закон о посылках" – ожидаемо вызвало волну обсуждений. И это несмотря на то, что документ пока принят только в первом чтении. С одной стороны, почтовые операторы говорят о рисках как для них самих, так и для потребителей. С другой – сторонники этой идеи подчеркивают, что данное решение является одним из ключевых для получения Украиной финансирования от международных партнеров, что в условиях нынешнего тотального дефицита средств имеет критически важное значение для страны. Кроме того, по их словам, полноценное принятие документа должно выровнять налоговые условия для украинских производителей и импортной продукции, а также исключить возможности для злоупотреблений с дроблением отправлений.
OBOZ.UA рассказывает, что именно предусматривает законопроект, как он может изменить правила налогообложения международных посылок и какие последствия это будет иметь для бизнеса и потребителей. А кроме того, почему его принятия требуют в ЕС.
За что проголосовали народные депутаты
"Закон о посылках" был принят в первом чтении 16 сентября. "За" – 273 голоса.
Перед голосованием в парламенте выступил министр финансов Сергей Марченко. Он:
- Призвал народных депутатов поддержать этот законопроект.
- Напомнил, что введение налога на посылки является частью международных обязательств Украины, несмотря на то, что ранее парламентарии уже дважды провалили голосование по аналогичному документу.
- Предупредил, что в правительстве уже готовятся к отсрочке расходов на декабрь, а также разрабатывают решение, которое "позволит жить в условиях кризиса ликвидности" – то есть даст государству возможность функционировать даже при нехватке доступных средств.
"Очень трудно объяснить, почему мы не можем выполнить эти обязательства. Цена вопроса на сегодня – неполучение уже в сентябре 4 млрд евро... Если удастся поддержать этот законопроект, будет шанс получить эти средства в октябре. Вариантов дальше тянуть нет–, – констатировал глава Минфина.
В целом же ключевым изменением, которое предусматривает документ, является отмена льготы на бесплатную доставку в Украину с маркетплейсов посылок стоимостью до 150 евро. При этом предлагается не просто механически "убрать 150 евро" для всех физических лиц, а создать механизм, при котором при дистанционной продаже товаров через маркетплейсы именно эти платформы будут отвечать за начисление и уплату НДС. Таким образом, человек, заказывающий товар в интернете, не должен будет самостоятельно разбираться с налоговыми расчетами – ведь соответствующий платеж должен быть учтен при оформлении покупки.
При этом изменения будут введены не сразу. На данный момент в законопроекте прописано, что они вступят в силу не ранее июля 2027 года. Впрочем, следует помнить: текущий текст документа – не окончательный, ведь ко второму чтению его, скорее всего, изменят – и существенно.
Почтовые операторы против
Конечно, почтовым операторам это не понравилось. Настолько, что они назвали решение "вредным для экономики", а также начали пугать людей ужасными последствиями.
"Стоимость посылок и сроки доставки вырастут, из-за этого украинцы будут тратить больше денег, ведь альтернативы ассортименту импортных товаров не существует. Пострадает также украинский ритейл, которому и так тяжело от ударов по складам, а тут еще и у потребителей останется меньше денег на покупки", – прогнозирует совладелец компании "Новая Почта" Владимир Попершнюк.
Кроме того, по его словам, после полного принятия законопроекта на таможне возникнет коллапс. Ведь:
- Нагрузка возрастет "в десятки, а может, и в сотни раз".
- Это коснется всех перевозчиков – "что, в свою очередь, повлияет на рост контрабанды".
Также в сети активно циркулируют нарративы о том, что фактически государство лезет в карман собственных граждан – и берет деньги только за то, что купленный товар "просто пересекает условную линию на карте".
Помимо этого, высказываются мнения, что защитные пошлины искажают рынок и "приводят к тому, что местные производители в отсутствие конкуренции продают товар плохого качества по высоким ценам". И в качестве примера приводят СССР – когда ограничение доступа иностранных товаров способствовало тому, что "отечественные" предприятия, не боясь потерять потребителя, могли годами выпускать продукцию, уступавшую зарубежным аналогам по качеству, ассортиментом и технологичностью.
Впрочем, примечательно, что "непочтовый" бизнес в целом поддержал идею отмены нулевой пошлины. В частности, накануне голосования Украинский совет бизнеса, объединяющий 132 ведущие профильные ассоциации, обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект. Там поясняют, что, помимо прочего, его принятие:
- Даст толчок развитию украинского производства, что в будущем может привести к росту количества.
- Уменьшит зависимость от импорта.
Кроме того, подчеркивается, что аргумент о "дешевизне для потребителя", которую якобы обеспечивает нулевая пошлина, ошибочен. Ведь, как объясняют специалисты:
- В краткосрочной перспективе оно "создает иллюзию дешевизны".
- В среднесрочной – "приводит к уничтожению местного производства, росту зависимости от импорта и снижению реальной конкуренции".
Как следствие, констатируют в ассоциации, от дешевых посылок проигрывают и местные производители, и сами украинцы.
Покупать украинское в Украине невыгодно
В целом же, по словам экономиста "Центра экономической стратегии" Богдана Слуцкого, нулевая пошлина на мелкие посылки из-за рубежа создает неравные условия конкуренции между украинскими и иностранными производителями. По его словам:
- Украинский производитель или легальный импортер "держит товар на складах под обстрелами и ракетами. Платит НДС. Дает людям работу. Платит зарплаты и налоги. Рискует своим имуществом здесь, в Украине".
- В то же время китайский продавец ничем не рискует – "и при этом выходит на украинский рынок посылками без НДС".
"Мы сами предоставляем налоговую льготу чужому товару в ущерб украинскому бизнесу. А теперь ещё интереснее. Россияне уничтожают терминалы, в частности, "Новой почты", и страдают, среди прочего, посылки с TEMU и других маркетплейсов. TEMU компенсирует "Новой почте" или украинцу утраченный товар? Ага. Конечно. Разбежались", – объясняет Слуцкий.
Со своей стороны, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в беседе с OBOZ.UA напомнил:
- Отказ от НДС для посылок до 150 евро когда-то ввели потому, что администрирование обходилось дороже, чем собранная сумма.
- Но цифровизация позволила "облагать налогом все, что движется, и остановить тех, кто дробит партии товаров, чтобы не платить НДС".
- Из-за нулевой пошлины на дешевые посылки бюджет недополучает 33 млрд грн.
"Причем 74% из них – это китайские товары, 10% – польские. Получается полная ерунда: мы нашего отечественного производителя штрафуем и говорим "плати 20%", а китаец не платит, потому что его поддерживает сначала китайское правительство, а затем – украинское", – констатировал Гетманцев.
Последнее, кстати, весьма показательно. Дело в том, что власти Китая – лидера по "поставкам" дешевых посылок в Украину – создали целую систему мер в поддержку собственного производителя, которая при этом:
- Снижает расходы предприятий.
- облегчает доступ к финансированию;
- Стимулирует спрос.
- Помогает экспортировать продукцию.
Результат – украинский производитель вынужден конкурировать не просто с отдельными дешевыми товарами из Китая, а со всей экосистемой поддержки, которой в Украине значительно меньше. А это означает, что даже при одинаковом качестве отечественный товар может оставаться дороже, что приводит к тому, что производитель часто вынужден сокращать маржу.
Кто от этого выигрывает? По словам Гетманцева – контрабандисты и полулегальный бизнес.
"Это (нулевая пошлина. – Ред.) действует исключительно для серого бизнеса и средних контрабандистов. У нас есть документы по делам в Харькове, когда брендовая обувь шла на несуществующих людей, которые "заказали" по несколько пар... Вопрос не в том, подорожает ли товар, а в том, окажется ли маржа в кармане контрабандиста или в кармане бюджета и армии", – констатировал он.
Нет налога – нет финансирования
Еще один аспект проблемы – введение "налога на посылки" является одним из ключевых условий для получения Украиной финансирования от международных партнеров. Что в ситуации, когда страна остро нуждается в общей сложности в 56,5 млрд долларов для "залатывания дыр" в бюджете (из которых 27 миллиардов нужны для финансирования Сил обороны), имеет чрезвычайно важное значение.
"Принятие... приблизит Украину к получению около 4 млрд евро международной финансовой поддержки для нужд госбюджета. Реформа также является частью программы сотрудничества с МВФ (EFF 2026-2029) и условием макрофинансовой поддержки со стороны ЕС", – прокомментировали голосование за законопроект за основу на сайте Верховной Рады.
В самом же ЕС прямо заявляли: принятие законопроекта является одним из ключевых условий для предоставления Украине финансовой помощи. "Этот закон должен быть принят, чтобы мы могли продолжить выплаты, как и предусмотрено", – отмечал в начале сентября пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.
Но зачем Европе украинский налог? Одно из объяснений дал сам Уйвари – по его словам, эта норма необходима для "мобилизации доходов для украинского бюджета".
Но другая причина, о которой открыто не говорят, может заключаться совсем в другом. Дело в том, что, по словам Гетманцева, "все страны мира отменили эту льготу, а мы – единственные, где она осталась, причем во время войны". Поэтому у ЕС могут возникать претензии к Украине из-за того, что, с одной стороны, Союз продолжает оказывать ей значительную финансовую поддержку, в частности за счет налоговых поступлений от граждан стран-членов, а с другой – сама Украина отказывается пополнять собственный бюджет за счет налогообложения посылок.
"У нас дефицит в 27 миллиардов на армию, а мы даже не выполняем элементарные обязательства. Европа вводит дополнительные сборы с посылок в общий бюджет ЕС, из которого нам предоставляют помощь, а мы свои посылки не облагаем налогом", – резюмировал народный депутат.
Таким образом, на самом деле за дискуссией о "налоге на посылки" стоит гораздо более широкий вопрос, чем просто удорожание доставки. Речь идет о том, может ли украинский бизнес конкурировать на равных с иностранным. И, в конечном счете, кого будет поддерживать государство: производителя, который создает рабочие места и платит налоги в стране, или иностранного продавца, который просто зарабатывает на Украине.