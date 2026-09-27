Украинцев пугают "налогом на посылки": почему его необходимо принять и кто на этом "заработает"

Принятие народными депутатами законопроекта № 16051-1 – более известного как "закон о посылках" – ожидаемо вызвало волну обсуждений. И это несмотря на то, что документ пока принят только в первом чтении. С одной стороны, почтовые операторы говорят о рисках как для них самих, так и для потребителей. С другой – сторонники этой идеи подчеркивают, что данное решение является одним из ключевых для получения Украиной финансирования от международных партнеров, что в условиях нынешнего тотального дефицита средств имеет критически важное значение для страны. Кроме того, по их словам, полноценное принятие документа должно выровнять налоговые условия для украинских производителей и импортной продукции, а также исключить возможности для злоупотреблений с дроблением отправлений.

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OBOZ.UA рассказывает, что именно предусматривает законопроект, как он может изменить правила налогообложения международных посылок и какие последствия это будет иметь для бизнеса и потребителей. А кроме того, почему его принятия требуют в ЕС.

За что проголосовали народные депутаты

"Закон о посылках" был принят в первом чтении 16 сентября. "За" – 273 голоса.

Перед голосованием в парламенте выступил министр финансов Сергей Марченко. Он:

Призвал народных депутатов поддержать этот законопроект.

Напомнил, что введение налога на посылки является частью международных обязательств Украины, несмотря на то, что ранее парламентарии уже дважды провалили голосование по аналогичному документу.

Предупредил, что в правительстве уже готовятся к отсрочке расходов на декабрь, а также разрабатывают решение, которое "позволит жить в условиях кризиса ликвидности" – то есть даст государству возможность функционировать даже при нехватке доступных средств.

"Очень трудно объяснить, почему мы не можем выполнить эти обязательства. Цена вопроса на сегодня – неполучение уже в сентябре 4 млрд евро... Если удастся поддержать этот законопроект, будет шанс получить эти средства в октябре. Вариантов дальше тянуть нет–, – констатировал глава Минфина.

В целом же ключевым изменением, которое предусматривает документ, является отмена льготы на бесплатную доставку в Украину с маркетплейсов посылок стоимостью до 150 евро. При этом предлагается не просто механически "убрать 150 евро" для всех физических лиц, а создать механизм, при котором при дистанционной продаже товаров через маркетплейсы именно эти платформы будут отвечать за начисление и уплату НДС. Таким образом, человек, заказывающий товар в интернете, не должен будет самостоятельно разбираться с налоговыми расчетами – ведь соответствующий платеж должен быть учтен при оформлении покупки.

При этом изменения будут введены не сразу. На данный момент в законопроекте прописано, что они вступят в силу не ранее июля 2027 года. Впрочем, следует помнить: текущий текст документа – не окончательный, ведь ко второму чтению его, скорее всего, изменят – и существенно.

Почтовые операторы против

Конечно, почтовым операторам это не понравилось. Настолько, что они назвали решение "вредным для экономики", а также начали пугать людей ужасными последствиями.

"Стоимость посылок и сроки доставки вырастут, из-за этого украинцы будут тратить больше денег, ведь альтернативы ассортименту импортных товаров не существует. Пострадает также украинский ритейл, которому и так тяжело от ударов по складам, а тут еще и у потребителей останется меньше денег на покупки", – прогнозирует совладелец компании "Новая Почта" Владимир Попершнюк.

Кроме того, по его словам, после полного принятия законопроекта на таможне возникнет коллапс. Ведь:

Нагрузка возрастет "в десятки, а может, и в сотни раз".

Это коснется всех перевозчиков – "что, в свою очередь, повлияет на рост контрабанды".

Также в сети активно циркулируют нарративы о том, что фактически государство лезет в карман собственных граждан – и берет деньги только за то, что купленный товар "просто пересекает условную линию на карте".

Помимо этого, высказываются мнения, что защитные пошлины искажают рынок и "приводят к тому, что местные производители в отсутствие конкуренции продают товар плохого качества по высоким ценам". И в качестве примера приводят СССР – когда ограничение доступа иностранных товаров способствовало тому, что "отечественные" предприятия, не боясь потерять потребителя, могли годами выпускать продукцию, уступавшую зарубежным аналогам по качеству, ассортиментом и технологичностью.

Впрочем, примечательно, что "непочтовый" бизнес в целом поддержал идею отмены нулевой пошлины. В частности, накануне голосования Украинский совет бизнеса, объединяющий 132 ведущие профильные ассоциации, обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект. Там поясняют, что, помимо прочего, его принятие:

Даст толчок развитию украинского производства, что в будущем может привести к росту количества.

Уменьшит зависимость от импорта.

Кроме того, подчеркивается, что аргумент о "дешевизне для потребителя", которую якобы обеспечивает нулевая пошлина, ошибочен. Ведь, как объясняют специалисты:

В краткосрочной перспективе оно "создает иллюзию дешевизны".

В среднесрочной – "приводит к уничтожению местного производства, росту зависимости от импорта и снижению реальной конкуренции".

Как следствие, констатируют в ассоциации, от дешевых посылок проигрывают и местные производители, и сами украинцы.

Покупать украинское в Украине невыгодно

В целом же, по словам экономиста "Центра экономической стратегии" Богдана Слуцкого, нулевая пошлина на мелкие посылки из-за рубежа создает неравные условия конкуренции между украинскими и иностранными производителями. По его словам:

Украинский производитель или легальный импортер "держит товар на складах под обстрелами и ракетами. Платит НДС. Дает людям работу. Платит зарплаты и налоги. Рискует своим имуществом здесь, в Украине".

В то же время китайский продавец ничем не рискует – "и при этом выходит на украинский рынок посылками без НДС".

"Мы сами предоставляем налоговую льготу чужому товару в ущерб украинскому бизнесу. А теперь ещё интереснее. Россияне уничтожают терминалы, в частности, "Новой почты", и страдают, среди прочего, посылки с TEMU и других маркетплейсов. TEMU компенсирует "Новой почте" или украинцу утраченный товар? Ага. Конечно. Разбежались", – объясняет Слуцкий.

Со своей стороны, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в беседе с OBOZ.UA напомнил:

Отказ от НДС для посылок до 150 евро когда-то ввели потому, что администрирование обходилось дороже, чем собранная сумма.

Но цифровизация позволила "облагать налогом все, что движется, и остановить тех, кто дробит партии товаров, чтобы не платить НДС".

Из-за нулевой пошлины на дешевые посылки бюджет недополучает 33 млрд грн.

"Причем 74% из них – это китайские товары, 10% – польские. Получается полная ерунда: мы нашего отечественного производителя штрафуем и говорим "плати 20%", а китаец не платит, потому что его поддерживает сначала китайское правительство, а затем – украинское", – констатировал Гетманцев.

Последнее, кстати, весьма показательно. Дело в том, что власти Китая – лидера по "поставкам" дешевых посылок в Украину – создали целую систему мер в поддержку собственного производителя, которая при этом:

Снижает расходы предприятий.

облегчает доступ к финансированию;

Стимулирует спрос.

Помогает экспортировать продукцию.

Результат – украинский производитель вынужден конкурировать не просто с отдельными дешевыми товарами из Китая, а со всей экосистемой поддержки, которой в Украине значительно меньше. А это означает, что даже при одинаковом качестве отечественный товар может оставаться дороже, что приводит к тому, что производитель часто вынужден сокращать маржу.

Кто от этого выигрывает? По словам Гетманцева – контрабандисты и полулегальный бизнес.

"Это (нулевая пошлина. – Ред.) действует исключительно для серого бизнеса и средних контрабандистов. У нас есть документы по делам в Харькове, когда брендовая обувь шла на несуществующих людей, которые "заказали" по несколько пар... Вопрос не в том, подорожает ли товар, а в том, окажется ли маржа в кармане контрабандиста или в кармане бюджета и армии", – констатировал он.

Нет налога – нет финансирования

Еще один аспект проблемы – введение "налога на посылки" является одним из ключевых условий для получения Украиной финансирования от международных партнеров. Что в ситуации, когда страна остро нуждается в общей сложности в 56,5 млрд долларов для "залатывания дыр" в бюджете (из которых 27 миллиардов нужны для финансирования Сил обороны), имеет чрезвычайно важное значение.

"Принятие... приблизит Украину к получению около 4 млрд евро международной финансовой поддержки для нужд госбюджета. Реформа также является частью программы сотрудничества с МВФ (EFF 2026-2029) и условием макрофинансовой поддержки со стороны ЕС", – прокомментировали голосование за законопроект за основу на сайте Верховной Рады.

В самом же ЕС прямо заявляли: принятие законопроекта является одним из ключевых условий для предоставления Украине финансовой помощи. "Этот закон должен быть принят, чтобы мы могли продолжить выплаты, как и предусмотрено", – отмечал в начале сентября пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Но зачем Европе украинский налог? Одно из объяснений дал сам Уйвари – по его словам, эта норма необходима для "мобилизации доходов для украинского бюджета".

Но другая причина, о которой открыто не говорят, может заключаться совсем в другом. Дело в том, что, по словам Гетманцева, "все страны мира отменили эту льготу, а мы – единственные, где она осталась, причем во время войны". Поэтому у ЕС могут возникать претензии к Украине из-за того, что, с одной стороны, Союз продолжает оказывать ей значительную финансовую поддержку, в частности за счет налоговых поступлений от граждан стран-членов, а с другой – сама Украина отказывается пополнять собственный бюджет за счет налогообложения посылок.

"У нас дефицит в 27 миллиардов на армию, а мы даже не выполняем элементарные обязательства. Европа вводит дополнительные сборы с посылок в общий бюджет ЕС, из которого нам предоставляют помощь, а мы свои посылки не облагаем налогом", – резюмировал народный депутат.

Таким образом, на самом деле за дискуссией о "налоге на посылки" стоит гораздо более широкий вопрос, чем просто удорожание доставки. Речь идет о том, может ли украинский бизнес конкурировать на равных с иностранным. И, в конечном счете, кого будет поддерживать государство: производителя, который создает рабочие места и платит налоги в стране, или иностранного продавца, который просто зарабатывает на Украине.