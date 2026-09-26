Венгры освистали гимн Украины на стадионе перед матчем в Будапеште. Видео

Перед началом матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины на "Пушкаш Арене" в Будапеште часть местных болельщиков освистала украинский гимн. Свист был хорошо слышен на стадионе и попал в телевизионную трансляцию встречи.

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Инцидент произошел сразу после объявления о начале исполнения государственного гимна Украины. Наиболее громкая реакция доносилась из фанатских секторов за воротами, где традиционно располагаются венгерские ультрас.

По информации журналистов, работавших на арене, свист исходил не от всего стадиона. Однако число недовольных зрителей оказалось достаточно большим, чтобы гул и свист отчетливо звучали во время церемонии перед стартовым свистком.

На этом давление со стороны трибун не закончилось. В течение первых минут встречи венгерские болельщики активно поддерживали свою команду, создавая шумовую атмосферу на стадионе.

Во втором отрезке игры украинские футболисты регулярно сталкивались с оглушительным свистом всякий раз, когда контролировали мяч. Кроме того, с трибун неоднократно звучала эмоциональная реакция на решения главного арбитра.

Напряжение сохранялось и в концовке встречи, когда на поле произошла драка между игроками. В этот момент с трибун в сторону газона летели посторонние предметы.

Несмотря на давление со стороны публики, сборная Украины сохранила победный результат (1:0).

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после финального свистка весь состав украинской команды направился к гостевому сектору. Игроки поблагодарили своих болельщиков за поддержку, а затем вместе с фанатами несколько раз проскандировали "У-КРА-Ї-НА!".

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