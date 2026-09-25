В России прошли псевдовыборы.

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И Путин усиливает напряжение.

Однако не неожиданной мобилизацией, а повышением налогов для россиян.

И это как раз и есть эскалация. Потому что война – это всегда деньги. Ресурсы. А россиянам никто в мире не дает денег. Ни в виде грантов, ни в долг. Ни в виде замороженных украинских активов. В результате россияне всегда могут полагаться исключительно на собственные ресурсы. А они ограничены. Запасы нефтедолларов исчерпаны. И пришло время обратиться к долларам в карманах россиян. Ведь они накопили жирок за последние несколько десятилетий. И сейчас пришло время платить.

В результате после выборов Путин принял непопулярное решение. Непопулярное, честно говоря, для всех россиян. А не только для тех, кто был готов снова бежать в Грузию.

И это неприятно. С одной стороны. Потому что свидетельствует как раз об эскалации.

А с другой стороны подтверждает мнение об ограниченности ресурсов и истощении экономики России. И хотя это даст деньги на завтра, но усугубит истощение послезавтра. Потому что деньги, которые заберут у россиян, пойдут на оружие и сгорят в полях Донецкой области. Не принесут экономического эффекта. Не станут инвестициями. Это повлияет как на экономическое положение, так и на настроения. А ухудшение настроений, в свою очередь, негативно повлияет на экономику. И снова приведет к истощению.

Путин – не стратег. Путин – тактик. Ему нужны деньги, чтобы дотянуть до зимы. Затем дотянуть до выборов во Франции. А потом до чего же еще дотянуть.

Делая ставку на "черного лебедя" для Украины, Путин постоянно истощает экономику России. И ослабляет свою позицию. А "черный лебедь" все не прилетает. Даже Трамп не стал критическим фактором, хотя с ним Путину безумно повезло и продолжает везти.

И на таком фоне Украине важно не упустить конкурентное преимущество. А именно доступ к деньгам. Потому что собственных денег нам точно не хватит. И нужно иметь доступ к деньгам, которые контролируют наши друзья. И в первую очередь к российским замороженным активам. А там нетронутыми лежат ещё 250 млрд долларов. И поэтому украинским властям крайне необходимо демонстрировать успехи на пути выполнения обязательств. Чтобы мы могли отвечать на эскалацию Путина. Потому что Путин эскалирует деньгами. И мы будем отвечать деньгами. Но с помощью налогов мы много не соберем. А вот мир может скинуться. И здесь нужно, чтобы мир был к этому готов. И нужно поторопиться. До тех самых выборов во Франции. Чтобы гарантировать себе поддержку, пока у власти во Франции находятся лояльные к нам политики. По крайней мере, более лояльные к нам, чем к Путину.

У Украины есть поддержка. И это то, что отличает нас от России. И было бы очень глупо упустить такое конкурентное преимущество.