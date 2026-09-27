Отдал жизнь, защищая Родину: на Донбассе погиб Сергей Стретович с Житомирщины. Фото

В результате российской атаки по Дружковке на Донетчине погиб украинский военнослужащий Сергей Стретович. Его не стало 13 сентября 2026 года при исполнении обязанностей военной службы.

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Солдат был водителем-электриком отделения радиоэлектронной борьбы 2-го батальона территориальной обороны одной из воинских частей. Об этом сообщила в Facebook Иршанская территориальная громада (Житомирская область), где раньше проживал Герой.

Что известно о нашем защитнике

Стретовичу Сергею Николаевичу было 44 года. Он родился 18 августа 1982-го в Киеве, детство провел у бабушки в селе Мелени Житомирской области. Окончил Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого, некоторое время работал в прокуратуре города Киева.

В юридической фирме Hillmont Partners рассказали, что Стретович в свое время был адвокатом практики уголовного права. Коллеги вспоминают его как профессионального и принципиального в работе и человечного, остроумного и всегда улыбчивого в повседневной жизни.

"Сергей отдал жизнь при исполнении обязанностей военной службы, защищая Родину... 25 сентября Сергея похоронили на его малой родине – в селе Мелени на Житомирщине", – сообщили бывшие коллеги украинца.

У него остались отец Николай Григорьевич и сестра Марина Николаевна, родные, друзья, коллеги, побратимы.

Как писал OBOZ.UA:

– В Сумской области во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий из Борисполя на Киевщине Александр Костин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 4 апреля 2026 года.

– В 2024 году война забрала жизнь воина из Николаевской области Сергея Отроды. Долгое время его считали пропавшим без вести, однако впоследствии подтвердилась гибель Героя во время выполнения боевого задания.

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