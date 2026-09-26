Испания на "Уэмбли" забила Англии гол на 106-й секунде. Видео

Сборная Испании открыла счет в матче Лиги наций УЕФА 2026/2027 против Англии уже на 106-й секунде встречи. Ламин Ямаль воспользовался ошибкой защитника Марка Гэи и реализовал выход один на один с Джеймсом Траффордом.

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Матч проходит 26 сентября 2026 года на стадионе "Уэмбли". Испанцы быстро получили возможность для атаки после потери мяча английской сборной перед собственной штрафной площадью.

Гэи допустил ошибку при попытке сохранить владение, чем воспользовался Ямаль. Вингер сборной Испании перехватил мяч, вышел один на один с Траффордом и отправил его в ворота.

После этого сборная Испании вышла вперед. На момент публикации этой новости счет не изменился. Идет первый тайм.